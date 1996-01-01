Как Макса в первый класс собирали

Моя знакомая в этом году отправляет сына Максимку в первый класс. Мы встретились с ними на школьном базаре и, выбрав ручки и пенал, завернули в кафе-мороженое. Поговорить о наболевшем. А для подруги сейчас самое актуальное - сборы сына в первый класс.

- Все это приключение еще в прошлом году началось, - рассказывает Марина. - Мы с мужем решили Максима получше к школе подготовить и определили его в лицей в подготовительный класс. Дали нам там не очень длинный список - по две тетрадки в клетку и линейку, фломастеры, краски, кисти, альбом, карандаши цветные, клей. В общем, в 1000 рублей уложились.

А вот с письменным столом вышла целая эпопея. Хотелось купить его не на один год, а хотя бы чтоб лет на пять хватило. Искали большой. Макс сейчас в прописях калякает, а потом на этот же стол компьютер встанет. Кажется, обошли все магазины в городе. Есть или письменные, или компьютерные столики. Либо такие огромные, офисные, но над ними нет встроенных книжных полок. Муж все столешницы проверял: навалится всем телом и смотрит - не прогнется ли. Остановились на столе Уссурийской мебельной фабрики, покупка обошлась в 5200. Дальше - больше. Стул ребенку нужен! Самый дешевый - 450 рублей. Ни спинка не регулируется, ни сиденье. И подлокотников тоже нет. Ходили - смотрели, Макса с собой таскали, примеряли. Ему же на этом стуле сидеть. В результате купили за 1500 рублей - дешевле не нашли.

Учителя в нашей школе нас еще не собирали. Не говорили, ни что нужно купить, ни где это лучше сделать. Хорошо, что подруга в прошлом году своего пацана в школу собирала, все мне рассказала. Да еще и костюмчик подарила, деловой такой, с галстуком-бабочкой. Я такой на китайском рынке на Школьной видела за 650 рублей. А в торговом центре на Второй Речке висит точно такой же, но уже за 950. Пару джинсов купили там же, на рынке, за 250 рублей. Рубашки белые нужны, три штуки. Каждая по 250- 300 рублей. Костюм спортивный - 400-500 руб. Остается обувь: ботинки в "Парижской коммуне" - 500 руб., кроссовки в специализированных спортивных магазинах меньше чем за 1200 не найдешь. Пару джемперов нужно, но с этим все нормально: бабушка у нас вяжет. А вот ближе к октябрю куртка понадобится- еще 600 -800 рублей.

- Итого около 4 тысяч на одежду и 1-1,5 тысячи на хорошую обувь?

- Получается что так. Забыла сказать про портфель. Нашли ортопедический, с удобной спинкой, есть отделение со специальной коробкой для бутербродов и мешочек с бутылкой для воды. Порадовалась за отечественных производителей, научились все-таки делать.

- А с учебниками у вас как?

- Выдали список по Занковскому. Обошла "Книжный червь", "Кругозор", магазины "Приморского торгового дома книги". Нет нужных учебников. Говорят, что ближе к сентябрю будут. И рабочих тетрадей к этим учебникам пока тоже нет. Взяла визитки магазинов, буду звонить. Думаю, в полторы тысячи на книжки, прописи и рабочие тетради уложимся.