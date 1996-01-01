Правильный старт

В современном мире качественное образование не роскошь, а необходимость. Порой жизненные успехи человека напрямую зависят от удачно выбранной стартовой площадки - элитная школа, престижный вуз.

Лет двадцать тому назад школа считалась элитной, если имела специализацию по каким-то предметам. Сейчас выбор значительно расширился за счет гимназий, лицеев и частных школ.

Всего во Владивостоке функционируют 88 общеобразовательных школ, из них десять с "углубленным изучением", две гимназии, № 1 и № 2, и два лицея - № 41 и технический.

В чем же разница?

- Задача общеобразовательной школы, - пояснила разницу между учебными заведениями Людмила Чижова, главный специалист отдела школьного образования, - дать те дисциплины и в том объеме, которые предписывает федеральная программа. Лицей же, помимо обязательной программы, предоставляет углубленное изучение предметов технического или естественно - научного профиля. Гимназия - это дополнительное углубленное образование по гуманитарным областям. И, как правило, в гимназии преподают больше двух иностранных языков. Первый обязательный - английский, второй на выбор - европейский или восточный. Особенность гимназии в том, что практикуется индивидуальный подход к ученикам. Поэтому другие иностранные языки добавляются в зависимости от интересов учащихся.

Помимо филологических дисциплин, гимназия делает упор на образовательную область обществознания. Это различные гражданско-правовые курсы, по истории и географии. Например, в гимназии №1 для учащихся 9 - 11 классов ведутся такие курсы, как "История Америки", "Культура Великобритании". В той же гимназии велся курс "Современная русская литература".

Музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура также входят в программу обучения гимназистов.

Я б в гимназию пошел

Разумеется, каждый родитель (или почти каждый) мечтает о том, чтобы его ребенок получил подобное суперобразование.

Начальное образование в "элитных" (назовем их так) учебных заведениях, естественно, тоже расширенное, за исключением технического лицея - там углубленное изучение профилирующих дисциплин начинается с девятого класса.

Раннее обучение иностранному языку - со второго класса, информатика преподается с третьего класса. Для сравнения, в общеобразовательных школах знакомство с компьютерами по программе начинается в девятом классе. То есть ребенок даже на первых годах обучения должен прикладывать значительно больше усилий, нежели его сверстники, учащиеся обычных школ. Поэтому в уставах гимназий записано, что они осуществляют прием на основе собеседования с учащимися.

Какими навыками должен обладать ребенок для того, чтобы быть принятым в гимназию? Он должен быть готов к школе, прежде всего психологически, у него должна быть хорошо развита моторика, широкий кругозор. А дифференцировать детей по принципу, в какой детский сад он до этого ходил, в обычный или, допустим, в центр развития, или, может, он вообще сад не посещал, оснований нет. Все упирается в итоге в то, какие усилия приложили родители при подготовке ребенка к школе. И при собеседовании все это выявляется.

И если честно, то овчинка выделки стоит. Перспективы детей, заканчивающих гимназии и лицеи, несомненно выше, чем у выпускников общеобразовательных школ. Углубленное изучение предметов, преподавание ряда спецкурсов преподавателями вузов, постоянное участие во всех конференциях, олимпиадах и т.д., непосредственный контакт с преподавателями вузов - тоже немаловажно. Следствие всех этих факторов то, что выпускники гимназии лучше поступают на бюджетные места.

Недостатки "элитного" образования

Как ни парадоксально, но недостатки обучения в лицеях и гимназиях тоже есть, правда, эти недостатки, скорее, бытового уровня. Например, в гимназии №1 и в лицее №41 дефицит жизненного пространства. Из-за этого и в той, и в другой школе отсутствуют группы продленного дня, что создает определенные неудобства родителям младшеклассников. Опять же существует лимит времени для пребывания детей в здании гимназии - не ранее чем за двадцать минут до начала уроков и не рекомендуется задерживаться после занятий. Кроме того, в гимназии №1 отсутствует свой спортивный зал - его приходится арендовать на стороне.

Частная школа

Программа образования в частных школах та же, что и в государственных. Выгодное отличие от муниципальных связано с тем, что в частной школе есть возможность нанять лучших преподавателей. Кроме того, в таких школах на высоком уровне преподаются иностранные языки, эстетические предметы и ведется целенаправленная пoдгoтoвка в вузы. Также в большинстве частных школ имеется широкий выбор факультативных предметов. И самое главное: здесь больше порядка благодаря меньшей численности учеников и по этой же причине, можно быть уверенным в безопасности детей.

Никакого специального отбора нет. При зачислении ребенок проходит тестирование и беседует с психологом. А родители подписывают договор и вносят плату. В некоторых частных школах существует вступительный взнос, а также оплата-бронирование летних месяцев. Подписывая договор, узнайте, выдает ли школа аттестат государственного образца или ребенку придется пересдавать выпускные экзамены в муниципальной школе.

Не гимназией единой

И все же, как ни хороши частные школы, гимназии и лицеи, нельзя сказать, что это единственная кузница будущего студенчества. В общеобразовательных школах также есть классы, которые на ступенях "десятый -одиннадцатый" работают с вузами и выпускники которых имеют определенные льготы при поступлении.

Кроме того, существуют университетские образовательные округа при ДВГУ, ВГУЭС, ДВГТУ, ТГЭУ и других вузах. И практически все школы Владивостока входят в тот или иной округ.