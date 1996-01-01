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Цена мечты в у.е.

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самая дорогая специальность этого года - российско-американский факультет ДВГУ, получение сразу двух дипломов - российского и американского вузов сегодняшнему студенту обойдется в $ 3,5 тыс. в год.

Соответствует ли запрашиваемая вузом цена реальной востребованности этой специальности на рынке труда, вопрос спорный. Кто-то хочет применить свои силы в крае, кто-то мыслит себя в пределах России, иные замахиваются еще дальше - на заграницу. К тому же выбирая факультет, студент верит в то, что определяет свою судьбу и стиль жизни на многие годы вперед. За это родители и выкладывают кругленькие суммы.

В ДВГТУ, например, дороже всего за престижность будущей профессии готовы платить юристы: по 50 тыс. рублей в год. Проректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН, называя эту цифру, тут же пояснил позицию своего вуза: "Сейчас мы не говорим о востребованности. С моей точки зрения, куда нужнее на рынке труда будет наша новая специальность "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтеперерабатывающих комплексов". Эта специальность стоит 35 тыс. рублей в год.

Российское Министерство образования в бумагах, описывающих миссию и образовательные цели вузов, вовсе не ставит задачу готовить востребованных на рынке труда специалистов. Круг работ и забот профессорско-преподавательского состава, согласно этим государственным документам, иной - расширить у вчерашнего школьника представления о мире, способствовать его умственному и духовному развитию. Про престижность будущей специальности ничего не сказано. Вузы самостоятельно высчитывают сметы специальностей и назначают верхний потолок стоимости престижнейших.

Проректор ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО не без гордости сообщила, что это единственный вуз во Владивостоке, который держит в открытом доступе расчеты затрат на обучение: "Самая дорогая у нас учеба в институтах туризма и дизайна. И это понятно, они же самые затратные по себестоимости. Наши дизайнеры работают с компьютерами, им требуются материалы для изготовления макетов. А ребята на факультетах института туризма должны пройти языковую практику, что тоже стоит недешево. Потому обучение в обоих институтах им обойдется в 1800 условных единиц в год, по внутреннему курсу университета".

Тихоокеанский государственный экономический университет запрашивает 60 тыс. рублей в год за обучение на специальности "Финансы и кредит". Вот что сообщила корреспонденту "ЗР" начальник экономического отдела ТГЭУ Ирина БИТЮГОВА: "Что включает в себя понятие престижности той или иной специальности, для меня самой бывает не всегда понятно. Задаешь абитуриенту конкретный вопрос - что ты будешь делать с такой специальностью в будущем, а в ответ получаешь что-нибудь вроде: "Хочу быть экономистом". Или менеджером. Может быть, и вправду у человека мечта такая?"

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