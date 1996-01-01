Подарочные плиты

Весной этого года во Владивостоке стартовал благотворительный марафон "Пока не поздно". Всего администрацией города и различными компаниями, в числе которых - "Ратимир", "Медиа-7", "Дальзолото", "Восток-Гарант", "Базис строй", Издательская компания "Золотой Рог", на благотворительный счет было перечислено 4 млн 155 тыс. рублей. По предложению главы города и сопредседателя Попечительского совета Благотворительного фонда Владимира НИКОЛАЕВА средства было решено потратить на приобретение и установку кухонных плит. Тендер выиграла компания "Спектр", также взявшая на себя их доставку и установку. Посмотреть, чем дело кончилось, отправились корреспонденты "ЗР".

Думала упаду от неожиданности...

Зинаиду Васильевну ВОРОНОВУ, вот уже больше пятидесяти лет проживающую по адресу Посьетская, 28, долго уговаривать не пришлось: старушка гостям всегда рада. В свои 82 она бодра и весела, конечно, насколько здоровье позволяет... К нашему приходу радушная хозяйка напекла плюшек. На новой плите, разумеется.

- Вот, чем богата, тем и рада. Угощайтесь, не стесняйтесь. Вот и вареньицем вас побалую. Вы какое больше любите: из смородины или из голубики? - хлопотала Зинаида Васильевна.

Слегка смущенные таким приемом, пьем чай и ведем беседу за жизнь. Зинаида Васильевна родом из Владимирской области. Во Владивосток приехала за мужем-военным, тут и остались жить да детей растить. Всю жизнь проработала медсестрой в первой городской поликлинике, что на Уткинской.

- Не ждала, не гадала, а добрые люди помогли, - говорит Зинаида Васильевна. - Мне вообще многие помогают, вот краевая администрация на 80-летие денег на ремонт дала. Корейцы два месяца окна-стены красили. Тоже их чаем поила. Соседи уезжали - машинку мне стиральную подарили.

В углу кухоньки у Зинаиды Васильевны висит иконка, перед ней - лампада. Так что хозяйка нет-нет да и перекрестится, рассказывая про разных хороших людей: вот мастеру, что печь устанавливал, все просила премию выдать. Больно вежливый да сноровистый, Виктором зовут.

- А с печкой этой так получилось - думала упаду от неожиданности. И поблагодарить-то как следует не успела, вы уж от меня доброе слово скажите, - напутствует хозяйка уже на пороге и все норовит завернуть плюшек на дорогу.

Борщ для Японца

Пес по кличке Японец, прозванный так за то, что в кутячьем возрасте был снят с парохода, курсировавшего между Владивостоком и японскими портами, отнесся к гостям настороженно. Работа такая. Супруги ЛИНИЧЕНКО: Нина Дмитриевна и Александр Дмитриевич приструнили "домашнее хозяйство" и пошли показывать нежданное приобретение.

- Позвонили из собеса. Спрашивают, нужна ли вам новая печь. Нужна, конечно, у старой-то конфорки не работают, маялись который год. Дело было перед девятым мая. А потом, летом уже, звонят опять, говорят: "Встречайте печку свою", - рассказывает Нина Дмитриевна.

- А печку сами поставили. Подождали мастера два дня, а потом решили, что сами справимся. Борщ-то нашему Японцу варить на чем-то нужно, - поддерживает супругу, с которой прожил 45 лет, Александр Дмитриевич.

...Благотворительный счет марафона "Пока не поздно" решено не закрывать на тот случай, если у кого-нибудь появится желание перечислить средства или оказать конкретную адресную помощь. За адресами ветеранов можно обращаться в отделы социальной защиты населения по районам города Владивостока: Фрунзенский - 223-362, Ленинский - 223-000, Первомайский - 278-309, Первореченский - 360-587, Советский - 318-298.