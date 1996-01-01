Возить детей стало дороже

18 августа на Дальневосточной железной дороге изменяется порядок оплаты проезда детей в поездах пригородного пассажирского сообщения.

Если ранее пассажиры могли провозить детей до 10 лет бесплатно, то теперь это право будет распространяться только на детей до 5 лет. Проезд детей от пяти до семи лет будет оплачиваться согласно "детскому" тарифу (25% от полной стоимости). Дети старше семи будут ездить по "взрослым" билетам.

Как видно, теперь детям надо заходить в электричку со свидетельством о рождении, иначе контролерам не узнать, кто есть кто.

Эти изменения вступают в силу согласно "Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", утвержденные постановлением правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 111.