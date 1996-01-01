Московские руководители стройотрядов едут по стране

Участники автопробега Москва - Владивосток - Москва прибыли в воскресенье в Хабаровск.

Автопробег стартовал 2 августа текущего года. Он открывает начало нового направления по участию молодежи в стройке стратегически важного участка федеральной трассы Чита - Хабаровск, соединяющей европейскую часть России с Дальним Востоком.

Из Москвы во Владивосток на автомобилях едут руководители первых стройотрядов. Участники автопробега посетят 10 крупнейших российских городов, в каждом из которых пройдут открытые встречи с представителями федеральной и региональной власти, студентами и активистами молодежных организаций. В рамках этих встреч планируется договориться о создании в каждом федеральном центре инициативных групп по формированию молодежных стройотрядов. Окончание автопробега запланировано на 21 августа 2005 года.