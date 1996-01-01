Спасск готовят к зиме особо

Спасск-Дальний после провала в прошлую зиму сегодня на особом контроле властей. Здесь прошло выездное заседание краевого штаба по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 гг.

В этом году Спасскому городскому округу из краевого бюджета выделено 12 млн руб. на подготовку к зиме: ремонт котельных, теплотрасс, водопровода и сетей водоотведения.