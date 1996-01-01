Рыцари наших дней, или Как начинались хоббиты. Продолжение

Начнем с Владивостока. Ушли в небытие владивостокский клуб любителей фэнтази "Грань" и его ежегодные турниры "Орлиная стопка". Простите, "Орлиная сопка".

Теперь каждую осень уже традиционный турнир "Кубок легиона" проводит клуб "Ренессанс", во главе которого стоят три журналиста. Как явствует из названия, реконструируют они XV-XVI веке. Тяготеют к образу пехотинцев-наемников, то есть ландскнехтов. Шьют костюмы, варят грог, поют средневековые песни, готовят ежегодные сентябрьские турниры. В общем - весельчаки.

Как называется средневековое нижнее белье? Брэ. А нижняя шапочка? Каль. Стало быть, нормальный реконструктор должен быть по колени в брэ и по уши в кале? "Бамбарбия - киргуду". К слову, название турнира пошло от сборной команды Хабаровск - Владивосток - Южно-Cахалинск - Иркутск, под названием "Эсхатологический легион имени Моргана Мэгана". А в реальной истории легионами назывались некоторыми формирования наемников. Место проведения турниров "Кубок Легиона" уже устоялось - это форт № 7, в районе фабрики "Заря". Антураж старого форта здорово подчеркивается средневековыми доспехами.

Стоит посетить этот турнир хотя бы ради экскурсии по подземельям форта. Несколько километров подземных коммуникаций, форты, казематы и подбруствертные галлерии, кофры и что-то там еще. Экскурсии - бесплатно. Молодецкие забавы для зрителей - тоже очень рекомендую. Метание бревен и ножей, стрельба из арбалета. Если участники самого турнира получали в качестве призов кованые мечи работы мастера Тура, то зрители - пивные кружки. Наполненные, разумеется. На прошлом турнире разохотившиеся зрители даже умудрились порвать канат - доперетягивались. Длится это удовольствие два дня, обычно - в конце сентября.

Хабаровск может гордиться своим турниром "Меч востока", который регулярно проводит Клуб исторического моделирования "Рось". Правда, для москвичей, например, понятие "меч востока" неизбежно пересекается с японо-китайской экзотикой, ниндзями и тому подобными персонажами. А вот название клуба "Рось" говорит о славянской направленности. Большая половина клуба тяготеет к славянско-русской тематике. Мечи, щиты, амуниция - все любовно списано с былинных русских витязей. Ну и с татаро-монгол тоже. Русский доспех - хуяг, или куяг, почти аналогичный ему монгольский - хатангу-дигель. Язык сломать можно.

А вот вторая половина клуба выбрала образ непримиримых (по истории) вражин славянского племени - немецких рыцарей. "Драг нах остен", одним словом. Кирасы, латы, бригантины. Большие двуручные мечи, кинжалы милосердия - мизерикорды... Из-за этого легкого диссонанса поединки смотрятся весьма исторично - славянский витязь добивается злобным тевтоном, а его в свою очередь валит своей кривой саблей не менее злобный монгол.

Место проведения турниров - один из пионерских лагерей за городом. Вид - м-м-м: хоть картины рисуй. Как гордо говаривал потом один приезжий: "А видели ли вы, как солнце садится за реку Амур? Любовались ли вы закатом под вой волков?" Да-да, через забор расположен зоосад. Медведи, лисы, барсуки и еноты, цапли и утки мандаринки. Ну и те самые волки, которые регулярно воют.

Благовещенск. Имеем в наличии один нормальный клуб с тягой к скандинавской романтике, что видно и из названия клуба - "Руна". Викинги, Один их побери. Отважные парни, так как на турниры выходят довольно в легких доспехах IX-X веков. Набивные стеганки, кольчуги, открытые шлемы и так далее. Сильный удар меча или топора, конечно, руку не отрубит, но вот переломать все кости может за милую душу.

Правда, в последнее время лучшие бойцы клуба переходят на средневековые европейские латы - наверное, больно стало. Европейский доспех XV-XVI веков, на самом деле, дает почти полную зашиту, и при том довольно легок и подвижен.

Сибирь. СКИФ - Сибирский клуб исторического фехтования. Город Иркутск. Отличный клуб, ежегодно проводящий турнир "Меч Сибири". Среди членов СКИФА немало туристов, поэтому для своих мероприятий они выбирают довольно живописные уголки Прибайкалья. Но славны они отнюдь не туристами, а тем, что их школа фехтования самая, пожалуй, брутальная. Натиск и мощь, боевой клич - "бей по шлему!!!". Реконструируют образ наемной немецкой пехоты.

Неподалеку от Иркутска есть город Улан-Удэ, где находится небольшой, но славный клуб "Каганат". Эти парни знают о Чингисхане все, что только можно. А что такого? Один из лидеров клуба Михаил ГОНЧАРУК был (а может, и есть) советником министра культуры Республики Бурятия. Историк, одним словом.

Справедливости ради отметим и Южно-Сахалинск. Клуб там появился еще в 1992 году благодаря буквально одной энтузиастке. Теперь он окреп, возмужал, его члены выезжают подраться во Владивосток и в Хабаровск. Там их и можно увидеть, а лететь к ним на Сахалин - удовольствие сомнительное. Клуб их называется "Путь Меча". Ребята ОЧЕНЬ уважают самураев.

Наиболее известное на западе России мероприятие - это ежегодный фестиваль в Выборге. Что о нем сказать? Судите сами. Желающие могут даже за определенную суммы взять напрокат доспехи и сами попробовать ошеломить противника. Ошеломить, кстати, довольно древнее слово. Означает сильный удар по шелому, то есть шлему.

Конечно, Дальний Восток по количеству населения уступает Москве и окрестностям, но бойцы у нас хоть куда - любую дружину усилят. И турниры - на загляденье. Приходите, не пожалеете.