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Губернатор совершил "градостроительный" вояж в Комсомольск-на-Амуре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Виктор ИШАЕВ побывал в Комсомольске-на-Амуре, где совершил объезд строящихся объектов социальной сферы города юности, и, в принципе, остался доволен.

Предметом его осмотра стали строящийся жилой дом для переселенцев из обвального фонда, операционный блок хирургического корпуса городской больницы № 7, жилой дом для молодежи на 120 квартир. Кроме того, Ишаев посетил межрайонный филиал Краевого дома молодежи, находящийся в управлении комитета по молодежной политике правительства края. По мнению губернатора, строительство жилого дома для молодежи идет надлежащими темпами. 1 октября он будет предъявлен приемной комиссии и полностью сдан к 67-й годовщине Хабаровского края. Стоимость квадратного метра составит примерно 15 тыс. руб. Схема расчета за приобретаемые квартиры остается прежней - в соответствии с краевой программой строительства жилья для молодежи.

Возведение дома по переселению из ветхого жилья ведется за счет федеральных и муниципальных средств. Однако здесь возникла кредиторская задолженность в размере 9 млн руб. "Думаю, что мы найдем возможность ее погашения, и дом к осени будет сдан. Таким образом, жители обвального фонда получат новые квартиры", - сообщил глава края. Остался доволен губернатор и работой межрайонного филиала Краевого дома молодежи. "Люди работают ответственно, учреждение востребовано. Здесь есть детские и молодежные группы, развито спортивное направление, существует целая система детского оздоровительного отдыха", - заметил губернатор.

Проектная стоимость строящегося в настоящее время хирургического корпуса городской больницы № 7 - порядка 200 миллионов рублей. И это действительно необходимый объект в масштабах не только города, но и края, потому что в качественной хирургической помощи помимо комсомольчан нуждаются и жители северных районов. Общая площадь корпуса составит примерно три тысячи квадратных метров, он будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. По словам главы края, сомнений в том, что его строительство займет не более двух лет, абсолютно нет.

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