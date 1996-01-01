Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор совершил "градостроительный" вояж в Комсомольск-на-Амуре
Губернатор Виктор ИШАЕВ побывал в Комсомольске-на-Амуре, где совершил объезд строящихся объектов социальной сферы города юности, и, в принципе, остался доволен.
Предметом его осмотра стали строящийся жилой дом для переселенцев из обвального фонда, операционный блок хирургического корпуса городской больницы № 7, жилой дом для молодежи на 120 квартир. Кроме того, Ишаев посетил межрайонный филиал Краевого дома молодежи, находящийся в управлении комитета по молодежной политике правительства края. По мнению губернатора, строительство жилого дома для молодежи идет надлежащими темпами. 1 октября он будет предъявлен приемной комиссии и полностью сдан к 67-й годовщине Хабаровского края. Стоимость квадратного метра составит примерно 15 тыс. руб. Схема расчета за приобретаемые квартиры остается прежней - в соответствии с краевой программой строительства жилья для молодежи.
Возведение дома по переселению из ветхого жилья ведется за счет федеральных и муниципальных средств. Однако здесь возникла кредиторская задолженность в размере 9 млн руб. "Думаю, что мы найдем возможность ее погашения, и дом к осени будет сдан. Таким образом, жители обвального фонда получат новые квартиры", - сообщил глава края. Остался доволен губернатор и работой межрайонного филиала Краевого дома молодежи. "Люди работают ответственно, учреждение востребовано. Здесь есть детские и молодежные группы, развито спортивное направление, существует целая система детского оздоровительного отдыха", - заметил губернатор.
Проектная стоимость строящегося в настоящее время хирургического корпуса городской больницы № 7 - порядка 200 миллионов рублей. И это действительно необходимый объект в масштабах не только города, но и края, потому что в качественной хирургической помощи помимо комсомольчан нуждаются и жители северных районов. Общая площадь корпуса составит примерно три тысячи квадратных метров, он будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. По словам главы края, сомнений в том, что его строительство займет не более двух лет, абсолютно нет.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда