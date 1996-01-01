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Капремонт в очереди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В два раза больше придется платить за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с начала следующего года собственникам жилья в Хабаровске, поскольку 48 млн рублей, которые планируется собрать во втором полугодии 2005 года, на эти цели явно недостаточно.

Эту и другую информацию, касающуюся капитального ремонта жилых домов, озвучил на пресс-конференции, которая проходила на минувшей неделе в мэрии, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства А. ВОЛОКЖАНИН. Основываясь на статистических выкладках, представитель администрации города подчеркнул: недостаточно платят и население, и бюджет. Капитальный ремонт, включающий в себя замену лифтов, кровли, разливов, электромонтажные и многие другие работы, требует гораздо больших вложений. К примеру, полная замена одного лифта обойдется бюджету в 600 тыс. рублей, а кровли в 4-подъездной пятиэтажке - в 500 тыс.

И не приукрасил глава городского хозяйства, заявив, что для полного "закрытия" в Хабаровске всех вышеназванных позиций не хватит и трех годовых бюджетов города. Поэтому приходится ремонтировать прежде всего те здания, которые без ремонта и вовсе уж непригодны к жизни. Финансирование объектов идет согласно реестру, утвержденному начальником управления ЖКХ и жилищного фонда города. В общем, ремонт до вашего дома дойдет не скоро, а квитанции на платеж - уже в руках.

Со 2 июня мы платим за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1 руб. 55 коп. за квадратный метр. Но это лишь 50% от размера федерального стандарта, который составляет 3 руб. 10 коп. Эту сумму и начнут взимать со следующего года. А те, кто проживает в муниципальных и ведомственных домах, будут платить по 2 руб. 68 коп.

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