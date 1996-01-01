Чеченцы едут по России

31 июля необычный состав прибыл на станцию Хабаровск-1. Поезд "Дружба" выехал из Чечни 22 июля и с Дальнего Востока начнет свою двухмесячную поездку по России. Зачем?

Это похоже на попытку изменить имидж чеченского народа в глазах других россиян. В акции принимают участие наиболее яркие представители культурной интеллигенции, общественности Чеченской республики. Из Хабаровска поезд отправится на станцию Ванино, оттуда - по паромной переправе на Сахалин. Основной визит и проведение разнообразных мероприятий в Хабаровске и затем во Владивостоке запланированы на первую декаду августа.