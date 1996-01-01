Контролер для теплоцентрали

В трех районах краевого центра частично не будет горячей воды. На Хабаровской ТЭЦ-1 приступили к ремонту и внедрению измерительно-отображающей системы контроля и хранения архивных данных технологических параметров работы станции.

Это качественно новый уровень контроля над работой оборудования ТЭЦ, конечная цель которого - повышение надежности энергоснабжения потребителей, сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго". Программное обеспечение, разработанное в ОАО "Хабаровскэнерго", позволяет начальнику смены турбинного цеха видеть на компьютере все необходимые параметры ТЭЦ. Это, в частности, данные по отпуску пара и горячей воды потребителям (расход, давление, температура) и другие. В перспективе - программное обеспечение работы котлоагрегатов со станционными номерами от №8 до №16 при их переводе на сжигание природного газа.