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Уполномочен защитить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уважаемые читатели! Как показывает наш российский опыт, говорить о правах человека и уважать права другого человека совершенно разные вещи. Знать о своих правах и уметь их защищать также не одно и то же. Массовые акции протеста, связанные с принятием закона монетизации льгот и началом реформы ЖКХ, подтверждают, что люди начинают понимать - уже пришла пора не только знать свои основные права, но и уметь их защищать.

Так уж случилось в нашей истории, что государство, его органы и должностные лица весьма слабо представляют, как живет народ, каковы его чаяния и надежды. Государственная должность - Уполномоченный по правам человека в Приморском крае - пока еще известна не всем жителям Приморья. Но именно Уполномоченный в соответствии с законом должен быть посредником между людьми и властью. Одной из главных задач моей деятельности стало привлечение внимания органов власти и общественности к состоянию и мерам по обеспечению основных прав и свобод человека и гражданина в крае.

Думаю, что без широкого привлечения к этой деятельности СМИ, общественных правозащитных организаций и других структур гражданского общества эта задача не может быть решена в принципе.

Я рассматриваю открытие страницы "Права человека в Приморском крае" в газете "Золотой Рог" как важный шаг в этом направлении. Предполагается, что такая страница будет появляться в газете один раз в квартал. Она будет содержать несколько разделов.

Главным будет раздел "Уполномочен защитить", в котором будет отражаться деятельность Уполномоченного за предыдущий период. Для подготовки страницы мы приглашаем к сотрудничеству общественные правозащитные организации. Для их материалов также будет специальная рубрика "Общественные защитники". Раздел "Имеете право!?" будет посвящен ответам на вопросы читателей. В разделе "Юридическая справочная" мы предполагаем помещать основные международные, федеральные и краевые официальные документы, посвященные защите прав человека.

Здесь же предполагается размещать необходимые комментарии и разъяснения. Надеюсь, что на этой странице появятся выступления правозащитников, ученых-правоведов и юристов- практиков. Будет на странице и справочный отдел.

Хочу выразить надежду, что читатель поддержит наш совместный с газетой "Золотой Рог" проект и станет активным участником его реализации. Мы будем рады увидеть в редакционной почте Ваши письма, суждения, предложения, оценки и вопросы.

Об авторе. Сергей Жеков, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае.

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