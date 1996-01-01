Воды во Владивостоке хватит всем

В непрерывных дождях во Владивостоке в течение двух месяцев жители города находили один плюс - теперь воды точно надолго хватит. Так ли это, не грозит ли пригороду затопление в результате сброса воды из водохранилищ и насколько качественная в них вода, выяснила корреспондент "ЗР".

Сейчас водохранилища, обеспечивающие Владивосток водой, заполнены до нужного объема. Если не случится ЧП, этого хватит для обеспечения нормальной эксплуатации жизненно важных водоемов осенью и зимой. Качество воды нормальное.

Досье Владивосток питают три водохранилища: Богатинское, Пионерское и Артемовское. Ежедневно в краны владивостокцев поступают 50-60 тыс. кубометров воды из Пионерского водохранилища, 80-100 тыс. кубов из Богатинского, и 250 тыс. кубометров из самого большого - Артемовского.

Вот что сообщил в интервью "ЗР" заместитель председателя комитета по ЖКХ департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края Сергей СОЛОМЕННИК после поездки на водохранилища в конце прошлой недели, куда отправился специально по нашей просьбе.

В настоящее время в водохранилищах КГУП "Приморский Водоканал" накоплено 85,5% от полного объема воды в водохранилищах. Имеющегося объема достаточно, чтобы обеспечить рабочий режим эксплуатации водохранилищ в осенне-зимний период 2005-2006 гг. Поэтому Штыковский и Шкотовский водозаборы на сегодня не используются.

Для создания противопаводковой емкости в пригородных водохранилищах объем воды в них не должен превышать 75-85%. "Поддержание такого объема воды в Богатинском водохранилище обеспечивают плановыми подмывками оголовка водозабора через донный водовыпуск. Осуществляемые пропуски воды из водохранилищ проводятся в пределах русла реки без затопления территорий", - сказал Сергей Соломенник.

Качество воды тоже не внушает опасений, уверяет начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марина ПОЛЯКОВА: "По приоритетным показателям, которые необходимы для оценки работы очистных сооружений, вода исследуется каждые два часа. После паводков и дождей ежечасно. На 2 августа качество воды по санитарно-гигиеническим нормам соответствует гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Микробиологические показатели воды Пионерского и Богатинского водохранилищ немного лучше нормы, а Артемовское практически совершенно чистое. По паразитологическим показателям (гельминты) тоже ничего не обнаружено". Самая чистая вода, по мнению экспертов, Артемовском водохранилище.

Перед подачей в разводящие сети вода всегда соответствует норме. "Не помню иного за последние 5 лет", - говорит Марина Полякова. В июле показатели по качеству воды в сетях не превышали среднестатистического многолетнего показателя.