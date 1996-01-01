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Чеченский десант

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

7 августа во Владивосток на фирменном поезде "Океан" прибыла делегация из Чеченской республики в количестве 70 человек. Ее визит - часть общероссийской культурно-информационной акции "Поезд дружбы".

Владивосток встречал чеченцев хорошей погодой, цветами и повышенным вниманием. Среди встречающих были представители администрации Приморского края, ЗС и чеченской диаспоры во Владивостоке. Три разукрашенные девицы в кокошниках и сарафанах а ля-рюс преподнесли заместителю муфтия Чеченской республики Хамзату, прибывшему на "Поезде дружбы", каравай с солью. "Мы приехали к вам с миром и добром. Чтобы развивались наши отношения, надо больше активности и таких встреч", - сказал служитель культа.

До Приморья делегация Чечни побывала на Сахалине. Покинув остров, чеченцы могли далее следовать прямо через Хабаровск, не заезжая во Владивосток. Но, по словам, руководителя "Поезда дружбы" Игоря ТАРАСОВА, миновать край, где начинается Россия, они не могли. По его признанию, чеченский десант не был готов к торжественной встрече и к такому радушному приему.

Нам очень приятно, что мы привлекаем интерес к себе, к своим проблемам. Наша цель - сломать стереотипы, которые сложились", - сказал "ЗР" Игорь Тарасов.

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