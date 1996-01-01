Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чеченский десант
7 августа во Владивосток на фирменном поезде "Океан" прибыла делегация из Чеченской республики в количестве 70 человек. Ее визит - часть общероссийской культурно-информационной акции "Поезд дружбы".
Владивосток встречал чеченцев хорошей погодой, цветами и повышенным вниманием. Среди встречающих были представители администрации Приморского края, ЗС и чеченской диаспоры во Владивостоке. Три разукрашенные девицы в кокошниках и сарафанах а ля-рюс преподнесли заместителю муфтия Чеченской республики Хамзату, прибывшему на "Поезде дружбы", каравай с солью. "Мы приехали к вам с миром и добром. Чтобы развивались наши отношения, надо больше активности и таких встреч", - сказал служитель культа.
До Приморья делегация Чечни побывала на Сахалине. Покинув остров, чеченцы могли далее следовать прямо через Хабаровск, не заезжая во Владивосток. Но, по словам, руководителя "Поезда дружбы" Игоря ТАРАСОВА, миновать край, где начинается Россия, они не могли. По его признанию, чеченский десант не был готов к торжественной встрече и к такому радушному приему.
Нам очень приятно, что мы привлекаем интерес к себе, к своим проблемам. Наша цель - сломать стереотипы, которые сложились", - сказал "ЗР" Игорь Тарасов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов