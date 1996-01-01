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Набор на военные кафедры приостановлен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Набор на военную кафедру в Морском государственном университете им. Невельского во Владивостоке приостановлен. Это сделано до особого распоряжения Минобороны. Об этом "ЗР" сообщил первый проректор по учебной работе вуза Владимир ГАМАНОВ. В МГУ ждут сентября, когда специальная комиссия вынесет свой вердикт.

Напомним, во время своего рабочего визита на Дальний Восток министр обороны Сергей ИВАНОВ заявил, что список вузов, где сохранятся военные кафедры, появится в течение месяца. Сейчас все вузы Приморья приостановили набор новых студентов на военные кафедры и решили доучивать тех, кого зачислили в прошлые года. Сделано это на основании писем из Минобороны во Владивостокском медицинском университете, в Дальневосточном государственном техническом университете, Морском государственном университете им. Невельского, в Дальрыбвтузе, ДВГУ и военном институте Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

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