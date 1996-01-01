Военная хитрость

Пресловутый список высших учебных заведений, в которых после 2008 г. останутся военные кафедры и военные институты, неделю назад удивительным образом оказался в распоряжении одной уважаемой центральной газеты. Но он, как выясняется, не больше чем фикция...

Напомним, что в планах Министерства обороны - через три года оставить 30 военных кафедр вместо более чем 200, существующих сегодня. Связано это в первую очередь с тем, что к 2008 г. призывать на должности рядового и сержантского состава будет попросту некого, а потуги военкоматов заманить сержантов-контрактников в миллионную Российскую армию успеха не возымели.

К этому генералы добавляют, что военные кафедры якобы свои функции давно не выполняют, являясь по своей сути рассадником коррупции и поводом для получения многочисленных, порой неоправданных отсрочек от службы в Вооруженных силах. Поэтому в ходе реформирования останутся только те военные кафедры и только при тех вузах, где готовят специалистов широкого профиля с возможностью использования их знаний в военной сфере. Например, для ракетно-космической, кораблестроительной или авиастроительной отраслей военные вузы не готовят узкоспециальные кадры. Этим занимаются гражданские высшие учебные заведения.

В Приморье сейчас пять вузов, где существуют военные кафедры. Об этом мы рассказывали в одном из предыдущих номеров "ЗР". Взвешивая их шансы на "победу" в министерском отборе, желая того или нет, мы отдавали предпочтение Морскому государственному университету, ДВГТУ и Медицинскому университету. Однако в "списке" остался только технический университет, что в принципе, неудивительно. Корабелы не единственные специалисты, которых может предложить ДВГТУ войскам.

Удивительно другое. Почему остались за бортом военные медики и потенциальные штурманы и механики боевых кораблей, которых могут готовить те же МГУ и ВГМУ? На этот вопрос журналисты центральной газеты ответа не дают. А все дело в том, что пока никакого "официального" списка вузов, где останутся военные кафедры, попросту нет.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с начальниками военных кафедр и институтов приморских вузов. В Морском государственном университете этот вопрос комментировать наотрез отказались. По словам сотрудника департамента информации и пропаганды, для МГУ это серьезный вопрос и сейчас университет готовится к сентябрьской встрече с правительственной комиссией, которая расставит все по своим местам.

Более ясную картину нарисовал начальник военного института ДВГТУ Виктор ПРОХОРОВ. По словам Виктора Ивановича, чтобы новость о "30 счастливчиках" была правдой, необходимы соответствующее постановление правительства и приказ министра обороны. Это во-первых. Во-вторых, о каких списках может идти речь, когда правительственная комиссия еще даже не добралась до уральских и сибирских вузов. И последнее, все военные кафедры высших учебных заведений России работают в нормальном режиме и будут работать аж до 2008 г. согласно утвержденным ранее планам.

Кроме начальника военного института ДВГТУ, блефом пресловутый список назвал и наш источник в краевом военкомате. "На наш взгляд, имеет место недобросовестная конкуренция в среде высшей школы", - резюмировал представитель военкомата. Скорее всего, кто-то за счет коллег решил поправить свои незавидные дела с набором абитуриентов. Ну скажите, кого для армии может подготовить Пензенский педагогический институт, в то время как за бортом оказывается Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта?

Интересно, что в этом году были зафиксированы случаи, когда поступающие абитуриенты-юноши одновременно подавали заявления сразу в несколько учебных заведений. Причем именно в те, где есть военная кафедра или институт. Военная хитрость, надо полагать...