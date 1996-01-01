Мощи Георгия Победоносца прибудут в Приморье

Во Владивосток 7 августа привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца.

Как сообщает пресс-служба Владивостокской епархии, принесение ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца из Свято-Данилова монастыря в Москве приурочено к празднованию 60-летия окончания Второй мировой войны и установления мира в Тихоокеанском регионе.

Уже утвержден проект программы торжеств, посвященных принесению святых мощей во Владивостокскую епархию с 7 по 17 августа. Планируется объехать со святыней большое число православных храмов края. Кроме Владивостока мощи будут принимать в храмах Лесозаводска, Уссурийска, Артема, Фокино, Находки, Спасска-Дальнего, Дальнереченска и поселка Горные Ключи.

Во Владивостоке молитвенное почитание святыни будет совершаться в разные дни в Свято-Никольском кафедральном соборе, Казанском храме на Эгершельде, Успенском храме, Марфо-Мариинской обители на Седанке, храме св.прав. Иоанна Кронштадского и Никольском храме на Чуркине. 13 августа поклонение святым мощам состоится на центральной площади города, куда святыню принесет крестный ход.