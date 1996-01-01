Во Владивостоке открылся школьный базар

Школьный базар начал свою работу на центральной площади Владивостока.

С 1 по 30 августа здесь можно приобрести все необходимые товары для школьников - от канцелярских принадлежностей до учебников, одежды и обуви. В школьном базаре могут принять участие все предприятия вне зависимости от формы собственности, реализующие товары детского и школьного ассортимента.