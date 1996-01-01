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В Находке собирают подписи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Около тысячи подписей против нового Жилищного кодекса собрано под обращением пикетами, организованными в Находке инициативной группой и общественным движением "За развивающуюся Находку". Это итог шести дней акции в районе Ленинской, Делового центра, рынка Южный. Кроме того, 30 июля пикетчики подключились к всероссийской акции протеста против отмены правого руля, навязанного ОСАГО, а также непомерного увеличения цен на бензин.

Несмотря на уведомление, которое заранее подали в администрацию организаторы пикетирования, власти города обвинили члена инициативной группы Наталью РЕМИЗОВУ и возглавляющую общественное движение Надежду КОРЧЕВНУЮ в том, что пикеты не санкционированы и места их проведения не согласованы с администрацией города. К тому же, как считают чиновники, уведомление о планируемой акции организаторы предоставили в произвольной форме, без указания методов публичного мероприятия, числа его участников, отличительных знаков организаторов и ответственных за общественный порядок и безопасность граждан.

Соблюдение этих условий предписано действующим типовым порядком об уведомлении о проведении публичных мероприятий, утвержденным распоряжением мэра от 24 сентября 2004 года. Раньше на выполнении всех пунктов распоряжения мэрия не настаивала, хотя до пикетирования в Находке уже было проведено три митинга.

По информации Надежды Корчевной, 26 июля организаторы пикетов были вызваны в МОБ, где от них потребовали отмены мероприятия. Эти действия обжалованы ими в заявлении, направленном в прокуратуру и ФСБ. В конечном итоге пикетчики отстояли свое право, гарантированное российским законодательством, проведя пикеты в намеченных местах.

Кроме того, они считают, что акция, проведенная в Находке, - это только начало. Сбор подписей горожан под обращением против грабительского Жилищного кодекса продолжается.

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