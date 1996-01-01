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Детский отдых под угрозой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Роспотребнадзор", комитет по торговле и защите прав потребителей и департамент образования и науки администрации Приморского края примерно в один период, независимо друг от друга, проверили 20% летних лагерей. Все они пришли к одному выводу - организация летнего отдыха детей носит бессистемный характер.

"Мы считаем, что необходимо специальное постановление губернатора, регламентирующее организацию летнего отдыха детей на территории края, иначе мы можем дождаться чрезвычайных ситуаций, поскольку руководство детских оздоровительных учреждений в полной мере не понимает своей ответственности", - считает председатель комитета по торговле и защите прав потребителей администрации Татьяна ШКАРИНА.

Выявленные нарушения примерно одни и те же - договоры составлены с нарушениями законодательства, документооборот ведется плохо или его нет вообще, в части детских учреждений зафиксированы антисанитарные условия в местах приготовления пищи. Одним из самых вопиющих нарушений проверяющие назвали невозвращение денег после досрочного выезда ребенка из мест отдыха. За это должностных лиц ждет административная ответственность.

За два летних месяца надзорные службы уже четыре раза применяли к учреждениям детского отдыха крайние меры. "Нам пришлось эвакуировать около пятидесяти детей из импровизированного детского лагеря, расположившегося в одной из бухт Уссурийского залива. Здесь не было элементарных условий, не велись документы, а воспитанием детей занимались два предпринимателя, которые были и вожатыми, и поварами, и руководителями", - рассказал руководитель "Роспотребнадзора" по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ.

В отношении предпринимателей заведено административное дело, материалы переданы в прокуратуру. Пока что это единственный случай в крае, когда руководителей детских оздоровительных учреждений привлекли к ответственности. Но фискальные органы уверены, что еще все впереди, и обещают, что в следующем году бесконтрольного детского отдыха больше не будет.

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