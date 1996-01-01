Бюст адмирала отреставрируют

Бюст адмирала Невельского, украшающий южный фасад памятника знаменитому исследователю, передан на реставрацию.

Памятник адмиралу был установлен во Владивостоке в 1897 г. С этого времени ему пришлось не раз испытать как разрушительные действия вандалов, так и попытки воровства. После последней такой неудачной кражи бюст Невельского был сильно поврежден, в связи с чем его пришлось передать в мастерскую скульптора Георгия ШАРОГЛАЗОВА.

Между тем пострадавший бюст является всего лишь точной копией бронзового оригинала, еще в 2002 г., после очередной попытки демонтажа, переданного на хранение в музей им. Арсеньева. Равно как и три мемориальные доски, установленные на гранитном постаменте и также хранящиеся в музее, он выполнен из полимербетона, не относящегося к категории цветных металлов и, следовательно, не представляющего ценности для воров и скупщиков металла.