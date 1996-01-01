Каждый десятый автобус неисправен

Столкновение автобуса "Исудзу" с опорой линии электропередачи 25 июня, в результате чего пострадали четыре ребенка, было показано по всем местным телеканалам и вызвало страх за детей, отдыхающих в загородных детских центрах. Когда Госинспекция начала выяснять причины аварии, то на поверку был выявлен целый ряд нарушений.

Порядка 10 компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, могут лишиться лицензий. Об этом красноречиво говорят документы проверки целого ряда автоперевозчиков, попавшие в распоряжение "ЗР". Только за первую половину 2005 года водители транспортных средств общего пользования совершили 550 нарушений правил дорожного движения, из которых каждое второе могло закончиться аварией. Причина - из более чем трех тысяч проверенных машин у 1760 были выявлены неисправности, а еще 644 автобусам был запрещен выход на линию.

Особенно тревожит тот факт, что в этом году резко возросло количество аварий с автобусами компаний, осуществляющих перевозку детей. По признанию начальника отделения технадзора УГИБДД края Владимира ЧЕРНЕЯ и начальника отделения административной практики УГИБДД края Тамары ШИПИЛОВОЙ, с такой ситуацией, когда в ДТП попадают автобусы, перевозящие детей, они сталкиваются впервые.

Несмотря на целый ряд требований, установленных местными и российскими законами, к управлению детскими автобусами допускаются лица, не имевшие соответствующие разрешения, водительских категорий, не прошедшие инструктаж и, что немаловажно, без всякого информирования ГИБДД.

Можно вспомнить аварию автобуса, которая произошла 25 июня. Тогда Детский центр отдыха "Ритм-10" не согласовал маршрут движения с ГИБДД, а водитель злополучного "Исудзу" даже не имел необходимого стажа работы, чтобы перевозить детей. Не было и лицензии на проведение медицинского предрейсового осмотра водителей.

Другой случай, который мог вполне закончиться трагедией, произошел 10 июля. Два десятка детей привезли на экскурсию во Владивосток из Дальнегорска. Автобус "ПАЗ", принадлежащий департаменту образования и науки Приморского края, был не готов осуществлять подобные перевозки. При его обследовании стало понятно, почему ответственные лица, отправляя детей в краевой центр, отказались от милицейского сопровождения и вообще не пожелали извещать Госавтоинспекцию о предстоящей "прогулке". У автобуса отсутствовали путевой лист, технический осмотр(!) и ко всему прочему было неисправно рулевое управление!

Если такое возможно в разовых перевозках детей, то что говорить о пассажирских маршрутах.

Как негативную тенденцию, в Управлении ГИБДД края расценивают массовое появление на краевых и владивостокских линиях водителей из стран ближнего зарубежья. И дело не в том, что у этих гастарбайтеров отсутствует гражданство или вид на жительство. О том, что на перевозку пассажиров необходимо специальное разрешение, не знают не только сами "гости", у большинства из которых вообще трудности со знанием русского языка, но и руководители пассажирских компаний. Только за один рейд ГИБДД совместно с паспортно-визовой службой выявили 18 таких водителей.

Но все эти проблемы ничто по сравнению с общим техническим состоянием автобусного парка. Во Владивостоке, например, каждый десятый автобус, выезжающий ежедневно на линию, имеет неисправности. Так, в компании ООО "Влад Авто" внезапная проверка остановила выход на линию 11 автобусов - чуть ли не весь парк. И такие примеры не единичны.

Актуальной сегодня становится проблема перевозок пассажиров такси. В Управление ГИБДД вынуждены признать, что десятки таксомоторных компаний, расплодившихся в последнее время, эксплуатируют свой автопарк бесконтрольно. Если к этому добавить стихийные перевозки иностранных граждан на разношерстном транспорте, которые вообще не поддаются никакому контролю, то можно смело говорить о наступившей на дорогах края автобусной анархии.