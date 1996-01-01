В Суньке обижают наших

Суть их рассказов практически не изменилась с прошлого года: у наших соседей все так же расцветает геноцид русских туристов.

Мы не обращались в консульство КНР, открывшееся в нашем городе в начале года, не стали звонить и в туристические агентства. Мы уверены: пока ничего непоправимого не произошло, официальные лица будут называть пренебрежительное отношение жителей "Суньки" к русским частным случаем на бытовом уровне.

Однако рассказы рядовых туристов, посещавших сей город и по путевкам, и в "льготном режиме" (так сейчас называют "помогаек"), сходятся в одном - русские туристы по приезду в Суйфэньхэ становятся "торговым мясом".

"Как только мы вышли из автобусов, на нас в буквальном смысле набросились около сотни китайцев. Они кричали: "Помогай!", хватались за наши сумки, за одежду и требовали кто 5, кто-то 10, а некоторые и 15 юаней за услуги проводников по торговым лабиринтам Суйфэньхэ", - рассказывает 23-летняя Наталья.

Она приехала сюда в первый раз и надеется, что больше сюда никогда не попадет. По словам ее подруги Олеси, это нападение кончилось тем, что руководительница группы, после того как ее ударил один из "помогаек", отдала китайцам 100 юаней, и группа смогла двигаться дальше.

По словам девушек, во время переезда из России в КНР руководительница проинструктировала своих подопечных. Суть инструкции сводилась к тому, что "если вы не можете отбиться от китайских торговцев, если они на вас давят числом и морально, то дайте им сколько-нибудь денег, и они оставят вас в покое". Также не рекомендовалось громко кричать на китайцев, не использовать русскую нецензурную лексику, которую китайцы прекрасно понимают, и ни в коем случае не применять к ним физическую силу.

Инструкцию живописно иллюстрировали жуткими историями про русских туристов, в той или иной степени ставшими жертвами китайского торгового произвола.

"Когда русские приезжают в город и выходят из автобуса, китайцы их быстро делят на две группы - тех, "кто все знает", и тех, "кто в первый раз", эти группы они стараются разделить и по максимуму выжимают из "первачков". Я сам знаю случаи, когда у наших в толчее просто вырывали сумки и люди оставались вообще без денег", -рассказывает Константин, он был в Суньке уже "раз десять" и ничему не удивляется.

Вообще-то, у Константина рост больше двух метров и соответствующий вес, и, по словам бывалых туристов, русским с такими габаритами боятся нечего, другое дело - девушки. "Когда мы вдвоем гуляли по этому ужасному городу, китайцы то и дело норовили схватить нас за интимные части тела, я вообще не привыкла к тому, что ко мне кто-то прикасается и никогда не испытывала к себе подобного отношения", - продолжает свой горький рассказ Наталья. Искушенный читатель может вспомнить по этому поводу русскую пословицу, но подобным извращенным нападениям в Суйфэньхэ подвергаются не только молодые девушки, но и дамы в возрасте, которые и вовсе не склонны к вызывающему поведению.

Моральным унижениям подвергается не только слабый пол. Мужчинам тоже достается, и им сдерживаться сложнее. "Я вообще не привык, что мне говорят: "Пошел на..." Точнее, я привык, что если мне это говорят, то я обязан дать за это в морду. Но когда меня за 15 минут послали раз десять, я просто ушел в гостиницу, чтобы не видеть этих уродов, - и больше не вышел, два дня из трех просидел в баре - рассказал Сергей, который ездил в той же группе.

Подобные впечатления о турах можно передавать во множестве, но все они сходятся в одном: в этом городе, возможно, даже единственном в КНР, к русским туристам давно относятся как к "торговому мясу" - здесь нам грубят, наносят жуткие оскорбления, грубо и навязчиво заставляют покупать, покупать и еще раз покупать.

Этот дикий феномен можно объяснить тем, что большинство населения этого города - торгового центра, в прошлом примитивные крестьяне, щедро разбавленные преступными элементами. Эти не отягощенные интеллектом и тяжелым трудом маргинальные элементы привыкли к русской беспечности и живут на обмане наших сограждан. Причем как и все подлое и ничтожное, они боятся сильных и обожают слабых, при этом проблема обостряется правовой незащищенностью русских туристов.

Хотя девушки, рассказавшие "ЗР" эту жуткую историю, поведали, что несколько раз видели на улицах Суйфэньхэ дорогие джипы с приморскими номерами и наблюдали за спокойным и безмятежным дефиле семейной пары, которую охраняли китайцы в полицейской форме. Выходит, и в "Суньке" все для белых, как в небезызвестном фильме с Брюсом ЛИ в главной роли. Только там было написано: "Китайцам и собакам вход воспрещен" и дело происходило не в какой-то задрипанной деревушке, а в Гонконге.

Хочется напомнить, чем кончился тот киношный геноцид - массовым побоищем, и вся история России говорит о том, что если русского медведя разбудить, то...

"ЗР" обещает читателям следить за этой ситуацией. Если вам есть что сказать, обращайтесь в редакцию, может, вместе нам удастся изменить эту, в общем-то, дикую ситуацию.