Деньги за отопление подъездов вернут людям

Суд обязал ОАО "Дальэнерго" вернуть населению деньги за отопление "мест общего пользования". Решение Фрунзенского районного суда города Владивостока об этом уже вступило в законную силу.

Приказ директора филиала открытого акционерного общества "Дальэнерго" Дальэнергосбыта "О проведении начислений за отопление мест общего пользования в осенне-зимний период 2003-2004 гг." был издан 3 сентября 2004 г.

Суд обязал ОАО "Дальэнерго" произвести перерасчёт платежей за услуги по отоплению за отопительный период 2003-2004 гг., исключив из оплаты суммы, начисленные на основании признанного незаконным и недействующим приказа.

Судебный пристав-исполнитель предложил "Дальэнерго" добровольно исполнить решение суда. В случае неисполнения потребителям, проживающим в жилом фонде любых форм собственности города Владивостока, придется обращаться в Дальэнергосбыт (Владивосток, ул. Октябрьская, 8, тел. 41-25-96) или в Межрайонный отдел судебных приставов по Приморскому краю Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю (Владивосток, ул. Алеутская, 11, каб. 1016, тел. 41-47-33).

Кроме того, решение этого суда признает незаконными действия ОАО "Дальэнерго" и по предъявлению к оплате жителям Владивостока счетов-квитанций за потребленную горячую воду и отопление с требованием произвести оплату до первого числа месяца, следующего за истекшим.