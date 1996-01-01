Знаменитая яхта пришла во Владивосток

14 июля во Владивосток прибыла знаменитая российская яхта "Апостол Андрей", принадлежащая московскому клубу "Приключение" Дмитрия ШПАРО.

В сентябре 2004 г. из Санкт-Петербурга "Апостол Андрей" ушел в свое третье кругосветное плавание. Находясь в антарктическом море Росса, из-за потери руля "Апостол Андрей" лишился управления. Дальнейшее движение по намеченному маршруту невозможно. Изготовив временный руль из деревянной двери кубрика, экипаж направил яхту к ближайшей земле - Новой Зеландии.

1 апреля 2005 г. "Апостол Андрей" прибыл в Веллингтон, пройдя без руля 2250 миль. В столице Новой Зеландии яхту подняли из воды и произвели необходимый ремонт, был изготовлен новый руль. Ожидая начала новой антарктической навигации, экипаж повел свое судно во Владивосток, чтобы осенью вернуться в Южный океан и замкнуть антарктическую окружность.