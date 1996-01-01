Жить с тещей опасно для здоровья

Похоже, популярные анекдоты про нелегкие взаимоотношения зятя и тещи, наконец, получили научное обоснование. На днях румынские ученые доказали, что жизнь под одной крышей с матерью супруги в прямом смысле вредит мужскому здоровью.

Новое психическое отклонение румыны так и окрестили - "синдром тещи". Его основными проявлениями они назвали беспричинную тревогу и возрастающую нервозность. Жертвами недуга чаще всего становятся мужчины в возрасте около 35 лет, преимущественно городские жители, которым ввиду скудных возможностей улучшить жилищные условия приходится делить квартиру или дом с матерью своей благоверной.

"Несчастные мужья опрометчиво полагают, что именно они - главные в семье, - говорит главный врач психиатрической больницы румынского города Ботосани доктор Николае ВЛАД, - однако это не так. На деле бедолаги просто делают то, что позволяют им тещи". Возникающее в результате тещиного диктата чувство неполноценности и становится, по мнению медика, причиной неприятного синдрома.

Если же затравленный муж вовремя не обратится за медицинской помощью, то "синдром тещи" может привести к гораздо более плачевным последствиям, чем тревога и раздражительность: этот необычный недуг может стать причиной различных сексуальных расстройств и даже привести к импотенции.

Румынские эскулапы не первыми заговорили о пагубном влиянии родителей супругов на психологический климат в семье. Так, двое ученых из Гессенского университета, проштудировав регистрационные записи немецких церквей, пришли к выводу, что чем большее участие в воспитании ребенка принимала свекровь, тем ниже были шансы младенца на выживание. Исследователи объяснили это тем, что у матери мужа зачастую возникали сомнения в том, кто на самом деле является отцом внука, а чрезмерная подозрительность бабушки нередко сказывалась на здоровье малыша.