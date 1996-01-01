Метро возбуждает женщин

Женщины в метро думают о сексе в два раза чаще, чем мужчины. К такому выводу пришли социологи компании Viacom Outdoors, опросив пассажиров подземки.

Как сообщает BBС News, результаты исследования удивили специалистов. Ведь принято считать, что мужчины в отличие от женщин думают о сексе каждые несколько секунд. Однако теперь выясняется, что поездки в метро не очень располагают мужчин к такого рода размышлениям. Обнаружилось, что о сексе во время поездок в метро думают 42% женщин и всего 22% мужчин.

Остальные мысли пассажиров, согласно исследованию, касаются работы (65% опрошенных) или случайных попутчиков (43% мужчин и 45% женщин). Около 55% пассажиров размышляют о семье и друзьях, 38% строят планы на ближайшие выходные, 20% - на отпуск, а 24% думают о еде.

По мнению социологов, исследование говорит о том, что люди в метро совсем не так тревожны, как принято считать. По словам Стивена ФУЛЛЕРА из Viacom Outdoor, опрос дает возможность понять настрой пассажиров метро: "Мы приятно удивлены, что люди в подземке не особо беспокойны и нервозны, да и вообще намного спокойнее, чем кажется".