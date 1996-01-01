Последний полет "Нептуна"

6 ноября 1951 года недалеко от Владивостока был сбит разведывательный самолет ВМФ США P2V Neptune, бортовой номер 5. По данным советской радиоразведки, это был самолет 6-й эскадрильи разведывательно-бомбардировочной авиации, базировавшейся на аэродроме Ацуги (остров Хонсю). Экипаж "Нептуна", десять человек, до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним читателям, что в апреле этого года на поиски бомбардировщика P2V Neptune во Владивосток приезжали эксперты российско-американской комиссии по делам американских военнопленных - подполковник армии США Майкл О'ХАРА и контр-адмирал в отставке Борис НОВЫЙ. Тогда их экспедиция к предполагаемому месту падения "Нептуна" потерпела фиаско. Обломки неизвестного самолета на Шаморском перевале нашли корреспондент "ЗР" и житель Владивостока Анатолий КОРБОЛИН. Это случилось 11 мая, к тому времени Майкл О'Хара и Борис Новый покинули Приморье.

О поисках "Нептуна" и пропавшего экипажа "ЗР" уже неоднократно рассказывал в номерах за 28 апреля, 19 и 26 мая 2005 года.

"Нептун" - на горизонте

В середине мая я отправил по электронной почте в США подполковнику Майклу О'Хара фотографии найденных фрагментов самолета, среди которых были детали с названиями фирм-производителей и заводскими номерами. Это уже была конкретная "привязка к местности". Специалисты говорили, что, имея такие данные, вычислить принадлежность деталей к определенному типу самолета несложно.

Однажды О'Хара позвонил мне в 6 утра и спросил, почему я считаю, что найденные железки - это именно "Нептун", а не лэндлизовский самолет, которые американцы поставляли Советскому Союзу во время Великой Отечественной?

...О'Хара объявился во Владивостоке несколько дней назад, когда история с "Нептуном" уже стала "затягиваться паутиной". На вопрос, почему от него так долго не было посланий, Майкл ответил кратко: "Слишком много работы".

Подполковник рассказал, что 28 и 29 июня в Москве проходил 19-й пленум совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, на котором обсуждались цели и задачи этой организации на ближайшее время. Среди самых перспективных направлений деятельности комиссии назывались поиски членов экипажа бомбардировщика ВМФ США P2V Neptune. Свою роль здесь сыграли соответствующие публикации в "ЗР". Собственно, с них и началась активная работа по этому делу. Нелишне напомнить, что во времена "холодной" войны, в 1950-1965 годы, над территорией СССР было сбито 10 американских самолетов, из них три - над Японским морем и один - под Владивостоком.

К "Нептуну" мы отправились в минувшую пятницу. Мы, это Майкл О'Хара, эксперт-переводчик Михаил СМОЛЬЯНИНОВ и я, корреспондент "ЗР". Где-то часа через полтора к нам присоединился Анатолий Корболин. Нам повезло, циклон к этому времени угомонился - дождь перестал. Иначе Майклу пришлось бы торчать в наших краях неизвестно сколько. Он - человек военный, и у него был жесткий приказ: добраться до места падения бомбардировщика и лично все перерыть и потрогать, потому что в Штатах до сих пор нет уверенности на 100%, что в лесу на Шаморском перевале лежат обломки американского самолета, сбитого 54 года назад. Из разговоров с подполковником я понял, что его начальство посчитало неожиданную находку подставой. И что, по версии американцев, патроны, гильзы и детали от самолета появились в лесу благодаря... деятелям из КГБ.

Конечно, это абсурд, но американцев можно было понять. По официальным данным, которые в свое время сообщили Иосифу СТАЛИНУ, P2V Neptune упал в море. То есть концы в воду, пузырьки на дно. Эту же информацию в течение полувека внушали и родственникам без вести пропавших членов экипажа. И вдруг сгинувший "Нептун" замаячил на горизонте, как "Летучий голландец". Это действительно было похоже на мистику.

Сюрпризы для Майкла

На месте падения самолета в изобилии попадались кусочки оплавленного алюминия, гайки, болты, ржавые гильзы и пули. Майкла эти "сокровища" не вдохновляли, он искал "именные" эксклюзивы. Вдруг он преобразился и о чем-то оживленно заговорил с переводчиком. Оказалось, что О'Хара нашел прекрасно сохранившуюся гильзу 50-го калибра и к ней несколько пуль. Для меня его восторг был непонятен. Фотографии точно таких же пуль и гильз я отправлял ему по "электронке".

- Наш эксперт в Пентагоне видел эти фотографии, но он сказал, что это гильзы 30-го калибра. А я нашел гильзу 50-го калибра. Именно такие пулеметы были на вооружении у самолетов класса "Нептун", - объяснил подполковник свой восторг.

Конечно, мы порадовались вместе с ним и пожалели, что он не поспорил с этим "спецом" на бутылку виски, на что наш американский друг скромно ответил: "Я не пью".

- Зато мы пьем, - дружно ответил российский коллектив нашей международной экспедиции, но Майкл шутки не понял и вновь зарылся в землю.

...Никаких иных дефицитов в этот день земля нам не отдала. Зато сюрприз Майклу преподнес Анатолий. Он рылся здесь около месяца назад и нашел обломок серебряной ложки с четко читаемыми буквами U.S.N., что значит "американский военно-морской флот". И еще он откопал прекрасно сохранившуюся металлическую табличку, какие обычно устанавливают на двигателях или бортовых приборах. На ней были выбиты название фирмы-производителя, заводской номер и еще какие-то слова. Это был ключ к "Нептуну".

Кроме того, как позже рассказал О,Хара, эбонитовая крышка контактной группы, которую Анатолий Корболин нашел еще в мае и фото которой ушло в Пентагон, оказалась выпущенной после 1947 года! То есть лэндлизом здесь и не пахло. Значит, мы действительно нашли место гибели бомбардировщика ВМФ США P2V Neptune? Лично у меня это уже не вызывало никаких сомнений.

И тогда возникли новые вопросы. Зачем и кому надо было столько лет скрывать правду о гибели "Нептуна"? И куда исчез экипаж самолета? Если они все погибли (в чем я тоже не уверен), то где захоронены тела? Господа военные или те, кто знает, где покоятся американцы, поступите по-христиански, покажите это место. В Соединенных Штатах экипаж "Нептуна" до сих пор считают без вести пропавшим. Родственники летчиков до сих пор надеются на чудо...

По некоторым данным, в лагерь для политзаключенных около Хабаровска в 1952 году поступил один американский летчик. Он умер между 1957-м и 1959-м годами и был захоронен на кладбище деревни Синда. Когда же на одном из пленарных заседаний Комиссии американцы попытались поднять этот вопрос, им ответили, что такой деревни нет. Возможно, что это был один из членов экипажа самолета ВВС США "RB-29", сбитого 13 июня 1952 года над Японским морем. Тогда американские спасательные самолеты обнаружили только пустые надувные плоты. И с того дня 12 человек числятся пропавшими без вести.

Кстати, во время сбора информации, Анатолий Корболин нашел очевидцев, утверждавших, что еще весной 2002 года здесь видели огромный кусок фюзеляжа с люком. Осенью эту улику утащили "металлисты". И еще, на месте гибели "Нептуна" мы нашли обломок явно человеческой кости. Майкл сказал, что эту находку будут изучать на Гавайях, в специальном исследовательском центре. Поэтому точку в истории "Нептуна" ставить рано. Как говорится, продолжение следует...