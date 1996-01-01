Комендантский час для тинейджеров

Что можно сделать для снижения преступности среди несовершеннолетних? Каким образом взаимодействовать властям, правоохранительным органам и общественности в плане профилактики правонарушений? Эти и другие вопросы обсуждались на открытом заседании Совета Общественной палаты Находки. Спору нет, обсуждать есть что, особенно если учесть, что в последнее время в каникулярную пору дети остаются предоставленными сами себе...

"Особые" подростки

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних констатируют: каждое десятое преступление совершено подростками, причем преобладают тяжкие. По информации начальника инспекции по делам несовершеннолетних МОБ УВД Находки, майора милиции Татьяны ГУДАК, за первые пять месяцев этого года в Находке завершено 81 уголовное дело, в которых главными действующими лицами выступают несовершеннолетние, в основном в возрасте 14-16 лет. А за весь прошлый год таких дел было 104. Тинейджеры обвинялись в нанесении тяжких телесных повреждений, причинении вреда здоровью, кражах и грабежах.

На учете в находкинской инспекции по делам несовершеннолетних сегодня стоят 534 подростка. В особую категорию выделены сейчас 62 подростка: кто-то вернулся из исправительно-трудовой колонии, кто-то - условно осужден. За ними нужен ежедневный контроль. О том, что проблема становится все более актуальной, свидетельствует все та же статистика - в прошлом году "особых" подростков было в полтора раза меньше - 43. Поставляют их, как правило, неблагополучные семьи, которых в Находке насчитывается 299. А кандидатов на лишение родительских прав - около тысячи.

Школ меньше - проблем больше

Прогнозируемый всплеск подростковой преступности не очередная страшилка. И без того нездоровая ситуация усугубляется тем, что средств на социальные программы выделяется все меньше. По информации председателя общественной палаты Виктора ГНЕЗДИЛОВА, обрезание статьи расходов на образование в этом году составило 43 млн рублей. Как считает бывший мэр Находки, позицию краевой администрации нельзя назвать правильной: есть 18 тысяч учеников - под них и расчет. Нельзя, по мнению активистов общественного движения, допустить и закрытия досуговых учреждений и клубов для подростков.

В резолюции, которая была предложена на заседании совета Общественной палаты Находки, значилось следующее: просить власти возродить в микрорайонах штабы "Подросток", установить на летний период "комендантский час" для несовершеннолетних по примеру Московской области, Краснодарского края, просить лидеров общественных объединений взять шефство над подростками, состоящими на учете, и прочее.

Правда, как показывает практика, на просьбы общественности власти реагируют весьма своеобразно. Сегодня Находка бурлит родительскими собраниями, а средства массовой информации полны сообщениями о закрытии по меньшей мере пяти учебных заведений. Благие намерения администрации в части реструктуризации сети образовательных учреждений объясняются тем, что состояние большинства зданий школ не соответствует современным требованиям, к тому же такой показатель, как наполняемость учебных заведений, не выдерживает критики.

Созданная по такому случаю экспертная комиссия, которую возглавил зам. главы администрации Олег СЕРГАНОВ, считает, что "решить проблему можно путем уплотнения учебных классов и объединения школ с целью более эффективного использования бюджетных денег. Все учащиеся малокомплектных школ вместе с преподавателями перейдут в школы с более мощной материально-технической базой. Благодаря такому шагу численность учащихся в школах будет увеличена до норматива.

Как заверяют представители администрации Находки, предпринимаемые шаги направлены на то, чтобы оградить детей от занятий в ветшающих и аварийных зданиях, а все преобразования пройдут с минимальным вредом для учащихся и педагогов. Тем не менее сегодня многие склонны объяснять "необъявленную войну" школам города интересом бизнеса к зданиям, в которых они располагаются и которые находятся в престижных районах города.

Трудотерапия в урезанном виде

И все же пока каникулы, думать приходится о том, что большинство детей не смогут отдохнуть в загородных лагерях, поскольку цены на путевки в них запредельные.

В недавние времена некоторым выходом из ситуации была возможность занять подростков общественно-полезным трудом. Понятно, что в трудоустройстве нуждаются в основном дети из неблагополучных семей. Но, по информации зам. директора центра занятости Марии ЧУПРОВОЙ, если в прошлом году финансирование из федерального центра составило более 2,34 млн рублей и город смог трудоустроить 2340 молодых людей, то в этом году выделено на 1,25 млн руб. меньше, и этого хватило на то, чтобы принять на работу всего 1081 подростка. При этом край разбил сумму поквартально, и на лето выделено 185 тыс. руб., соответственно, в июне трудоустроились всего 185 человек. Хотя в прошлом году в это время работали 774 подростка.

После многочисленных просьб и обращений было дополнительно выделено 300 тысяч рублей, которые будут потрачены в июле. А на август детям дать пока нечего. Правда, руководство города проблемой озабочено. Из резервного фонда выделено 500 тысяч рублей, при администрации создана рабочая группа по трудоустройству подростков, которую возглавила директор центра занятости Екатерина ВЛАСОВА. Открыт также спецсчет, на который предприниматели и предприятия могут перечислять деньги.