Самым первым официально зарегистрированным покойником, скончавшимся от грибного яда в 54 году н. э., был римский император Клавдий Тиберий Нерон Германик. Его подлая жена Агриппина подложила в блюдо из белых грибов поганку. И все! Клавдий умер. Да здравствует Нерон, его пасынок!

Несмотря на то, что в грибах содержатся белки, жиры, сахара, минеральные вещества, витамины А, С, D, PP и группы В, древнеиндийские медицинские трактаты рекомендуют употреблять грибы в пищу только в случае крайнего голода. Иначе - кирдык!