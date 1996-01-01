На природе оГРИБемся

В этом году грибной сезон начался как никогда рано. Несмотря на не по-летнему прохладную и сырую погоду, первые охотники из числа сельских жителей уже в середине июня выставляли вдоль дорог свои трофеи на продажу. Подобные природные аномалии, когда грибы начинают вылезать на свет божий раньше обычного времени, встречаются довольно редко и в последний раз такой феномен наблюдался аж в 1981 году.

Грибные деляны

Не чужды тихой охоты и горожане. Но их успехи не такие впечатляющие, как у сельчан. Сейчас первая волна грибной страды закончилась. И перед второй, которая по словам знатоков, начнется в конце июля - начале августа, можно подвести некоторые итоги.

Первые грибы появились, как и следовало ожидать, в Надеждинском, Уссурийском, Михайловском и Хорольском районах - известных приморских грибных местах. В этом могли убедиться автолюбители, проезжавшие по гострассе Хабаровск-Владивосток. Вдоль трассы, особенно на участке от п. Угловое до Уссурийска и у развилки на Арсеньев и Хороль, десятки местных жителей предлагают купить сыроежки, лисички, подосиновики, подберезовики, реже белые грибы и обабки.

Несколько хуже обстояли дела на хасанских, шкотовских и партизанских грибных делянах. Местным сборщикам грибов приходилось приложить немало усилий, чтобы порадовать себя или заезжих горожан ведерком дикоросов. Причины такого скудного урожая налицо: погода в прибрежных районах за первую половину лета не часто баловала солнечными днями, а, как известно, грибы любят не только дождик.

Для жителей краевого центра главным местом сбора грибов на все времена останется лесной массив вдоль трассы, которая ведет в Тавричанку, и лес вдоль гострассы до п. Раздольного. Пожалуй, во всем южном Приморье это единственные места, где жители Владивостока могут с успехом разнообразить свое повседневное меню. Тем, кто не болеет тихой охотой, занят или кому просто лень, может сделать покупку, не отходя от трассы.

Кстати, о ценах...

Первые июньские грибы были довольно дороги. Так, в середине июня на тавричанском повороте ведро подосиновиков вперемешку с подберезовиками и вкраплениями белых можно было купить за 800, а то и за 1000 рублей! Но постепенно цена снижалась, и сегодня за 10-литровое ведро одних только подосиновиков просят не больше 300 целковых. Еще дешевле грибы на трассе за Уссурийском.

По прогнозам на вторую половину лета, в случае, если сохранится прежняя погода, когда дожди сменяет солнце, цена на грибы будет падать. Кстати, в период массовых отпусков конкуренция на рынках и трассах будет расти, что повлечет за собой определенный демпинг.

Правда, как утверждают профессиональные грибники, на такое урожайное лето, каким оно было в прошлом году, рассчитывать не приходится. Богатые и скудные сезоны имеют свою периодичность. В прошлом году был урожайный пик, после которого на три-четыре года придется набраться терпения. В принципе, как на всякой другой охоте или рыбалке.

И еще о ценах. Пусть жителей Владивостока не удивляет дикая стоимость грибов на владивостокских рынках. Побывав на некоторых из них, мы воочию убедились, что "кучку в три штучки" за 150 рублей продают не сборщики, а банальные перекупщики. Лучше уж самому побродить по лесу в поисках грибных трофеев.

Кстати, к покупке грибов нужно относиться осторожно. В этом году как никогда много несъедобных грибов-имитаторов, внешне прекрасно копирующих известные "бренды". Например, лжеподберезовики и лжеопята встречаются в надеждинских лесах чуть ли не на каждом шагу.