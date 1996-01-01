Во Владивостоке отремонтируют 300 подъездов

Во Владивостоке продолжается реализация городской целевой программы "Наш дом" по капитальному ремонту подъездов многоквартирных зданий краевого центра.

На сегодня в городе отремонтировано более 100 подъездов. Ремонт шел в наиболее проблемных домах. Впервые за долгие годы здесь выполнили косметическую отделку стен и потолков подъездов, рамы и окна на лестничных клетках заменили на новые, восстановили освещение, укрепили перила, дверные проемы, почтовые ящики и мусоропроводы. На некоторых объектах произвели капитальный ремонт системы отопления, которая долгие годы находилась в аварийном состоянии.

Как сообщила пресс-служба администрации города, сейчас в работе 21 дом и 70 подъездов. До конца года за счет бюджетных средств и отчислений граждан по статье "текущий ремонт" планируется привести в порядок еще около трехсот жилых объектов Владивостока.