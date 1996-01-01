Приморский край готов к зиме на 15%

На подготовку к зиме в городских и муниципальных округах Приморья в краевом бюджете предусмотрено 500 млн руб. Два транша - 89,9 и 60 млн руб. - уже поступили на счета подрядных организаций. Средства пойдут на ремонтные работы и создание запасов топлива.

По данным комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Приморского края, готовность котельных и центральных тепловых пунктов составляет 15%. В населенных пунктах отремонтировано 42% теплосетей, ветхие тепловые и водопроводные сети полностью меняются. Также в рамках подготовки к отопительному сезону ремонтируются жилье и объекты социальной сферы - больницы, школы, детские сады и библиотеки.