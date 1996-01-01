Во Владивостоке загорать негде

Лишь третья часть пляжных зон Владивостока в полной мере соответствует установленным требованиям. Это показал очередной рейд по объектам рекреации, проведенный сотрудниками администрации города.

Как сообщила пресс-служба администрации города, большинство прибрежных территорий, предназначенных для отдыха горожан, до сих пор не приведены в должный вид. Отсутствует необходимое благоустройство, не отсыпан песок, нет урн, скамеек и лежаков, теневых навесов и зонтиков, кабинок для переодевания, не наблюдается спасательной станции, и даже аптечки.

Не все в порядке и с документами - у многих арендаторов по-прежнему не заключены договора на вывоз твердых бытовых отходов, откачку канализации, обслуживание участка профессиональными спасателями.

Среди наиболее непривлекательных пляжных зон, осмотренных инспекторами из администрации города и сотрудниками милиции, - берег бухты Федорова, побережье перед зданием МГУ им. Невельского и центральный пляж Токаревского в районе "Маяка".

Их территории не соответствуют установленным нормам. Как положительный пример приводят рекреационную зону в бухте Федорова у гостиницы "Амурский залив". Здесь даже предусмотрен отдельный участок для детей - с бассейнами и игрушками.

В отношении нарушителей составляются протоколы об административном нарушении и нецелевом использовании городских земель. В течение 10 дней они должны устранить все выявленные недочеты. В случае, если необходимые не будут меры приняты, администрация города инициирует процедуру расторжения договора с недобросовестными арендаторами.