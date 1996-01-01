Жильцам подфартило

Уже более 4 месяцев, с момента вступления в силу нового Жилищного кодекса (ЖК), городская администрация не имеет права сдавать в аренду подвалы или чердаки, например, под офисы, а также размещать наружную рекламу на стенах жилых домов без согласия собственников квартир этих домов. Более того, согласно новым правилам последние имеют полное право на свою долю от доходов с аренды. Однако администрация города эту норму до сих пор игнорирует.

Новый ЖК, вступивший в силу 1 марта 2005 г., "отдал" собственникам квартир в многоквартирном доме в общую долевую собственность помещения общего пользования в этом доме, которые не являются частями квартир. Размер доли в праве общей собственности на места общего пользования определяется пропорционально размеру общей площади, принадлежащей собственнику квартиры в доме. При этом в общую площадь жилого помещения не включаются квадратные метры балконов, лоджий, веранд и террас.

Досье Согласно п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

Теперь закон не только запретил муниципалитету самостоятельно заключать договоры о сдаче в аренду подвалов, стен - под наружную рекламу - или о реконструкции чердаков, но и обязал делиться доходами от этой деятельности с владельцами приватизированных квартир в этом доме.

Процедура согласования таких вопросов с жильцами-собственниками относительно несложная. Кодекс предусматривает специальный орган управления - общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, с согласия которого можно производить реконструкцию и иное переоборудование вышеуказанных мест общего пользования.

Порядок проведения общего собрания, который необходимо соблюдать при решении вышеуказанных вопросов, также прописан. Собрание организует инициативная группа из числа жильцов дома, которые заинтересованы в том, чтобы места общего пользования и прилегающие к ним территории были использованы наиболее выгодно. При этом не требуется регистрировать общее собрание как юридическое лицо, в отличие от того же товарищества собственников жилья.

Интересы жильцов, проживающих в неприватизированных квартирах (по ордеру), на общем собрании представляют работники районной или городской администрации.

В то же время закон учел возможную пассивную позицию жильцов относительно общей долевой собственности и предусмотрел прохождение общего собрания в форме заочного голосования. Как разъяснила заместитель начальника Управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации г. Владивостока Евгения МАЙОРОВА, "жильцам будут рассылаться документы, где собственники квартир смогут выразить согласие либо несогласие с предлагаемым способом распоряжения их долевой собственностью. Решение можно считать принятым, если 2/3 жильцов дадут положительный ответ".

Вместе с тем в домах муниципального фонда, где количество приватизированных квартир больше 2/3 (а во Владивостоке практически все дома именно такие), то общее собрание собственники могут провести в отсутствие представителей муниципальной власти. С условием, конечно, если все формальности по оповещению дольщиков были соблюдены. В этом случае жильцы-собственники имеют право самостоятельно сдавать часть наружной стены под рекламное место или заключать договоры на аренду чердаков и подвалов, а полученные деньги направлять на компенсацию расходов на содержание дома либо распределять пропорционально как доход каждому собственнику.

Перспективы, которые дал новый кодекс собственникам жилья, можно назвать заманчивыми. Но в данном случае интересна позиция муниципалитета. На словах администрация города, конечно же, понимает обязательность приведения всех своих нормативных актов в соответствие с ЖК. Как говорит Евгения Майорова, "на это нужно время. Поэтому, к примеру, все сделки по заключению договоров на размещение наружной рекламы на стенах муниципальных домов пока приостановлены. Что касается сдачи в аренду подвалов, то жилищный кодекс относит к общедолевой собственности только те подвалы, в которых проходят общедомовые инженерные коммуникации - электричество, отопление, канализация. Такие подвалы на сегодняшний момент также не сдаются".

Однако "ЗР" убедился совсем в обратном. На официальном сайте администрации г. Владивостока опубликован "реестр свободных помещений, находящихся в муниципальной собственности" из более полутора сотен адресов как приглашение к заключению договоров. Подавляющее большинство из них - жилые многоквартирные дома. И уж не меньше половины списка - подвалы. Как мы узнали в отделе аренды Управления муниципальной собственности администрации города, во всех этих подвалах проходят инженерные коммуникации, и они в настоящее время активно сдаются в аренду.

Больше того, в МУ "Информационно-аналитический центр Владивостока", который занимается вопросами регулирования рекламной деятельности, в том числе на стенах муниципальных домов, подтвердили наше предположение о том, что договоры на размещение наружной рекламы на стенах домов по-прежнему заключаются. Правда, нас предупредили о том, что согласно новым нормам владельцам щитов придется согласовывать его размещение с совладельцами стены.

Но дело даже не в том, сдаются ли сейчас в аренду подвалы, стены или чердаки. И даже не в том, что уже более 4 месяцев назад городская власть должна была перезаключить договоры со всеми арендаторами помещений и стен домов, чтобы они не противоречили новому ЖК. А в том, что с 1 марта собственники жилья многоквартирных домов должны были, согласно закону, начать получать часть дохода с арендованных площадей.

Что касается изменения положений договоров на предмет их соответствия законодательству, то, как сказали в отделе регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока, пока перед ними даже задачи такой никто не ставил.

Между тем, как утверждает председатель Комитета Приморского регионального отделения Народной партии Александр ЛЕБЕДЕВ, готовый представлять интересы собственников жилья в суде, "задача органов местного самоуправления, если их руководители не на словах, а на деле заботятся о повышении благосостояния своих горожан, - оперативно претворять в жизнь эти положения Жилищного кодекса. Затягивание решения этого вопроса можно расценивать, во-первых, как неисполнение закона, что должно подключать ресурсы "вертикали власти". Во-вторых, как игнорирование интересов жителей муниципальных образований, которые являются по закону сособственниками таких помещений". Стоит подчеркнуть, что владельцы приватизированных квартир имеют право требовать от администрации города, в том числе в судебном порядке, перерасчета доходов, полученных от сдачи в аренду общих площадей с момента вступления в силу нового ЖК.