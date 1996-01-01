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Счет за прошлогоднее тепло
Администрация Владивостока направила официальное письмо руководству компании "Дальэнерго" с требованием произвести перерасчет оплаты услуг по отоплению лестничных клеток за период 2003-2004 гг., сообщила пресс-служба городской администрации.
Поводом для этого стали многочисленные жалобы от жителей города, продолжающих, несмотря на вступившее в силу решение суда, получать "долговые" квитанции от этого энергоснабжающего предприятия.
Напомним, в августе минувшего года нанимателям и собственникам жилья краевого центра были высланы квитанции, в которых указывались суммы платежей, которые потребители должны были внести за отопление мест общего пользования за сезон 2003-2004 гг. Однако в администрации Владивостока такие действия посчитали неправомерными.
Во-первых, согласно актам обследования, представленным энергетиками, ревизия функционирования отопительных систем осуществлялась в мае-июне 2004 г., когда отопление, естественно, было уже отключено (отопительный сезон в городе завершился тогда 26 апреля). Соответственно узнать, действовала или нет система отопления зимой, не представлялось возможным. Во-вторых, акты по результатам обследования, составленные на 175 листах сотрудниками ЖЭУ, не были подписаны представителями собственника жилищного фонда, то есть администрацией краевого центра. А значит, правовой силы эти документы не имели.
Главой администрации Владивостока было инициировано судебное разбирательство по данному вопросу. 26 апреля текущего года Фрунзенский районный суд вынес вердикт о признании не действующим и не порождающим правовых последствий с момента издания пункт 3 приказа ОАО "Дальэнергосбыт" № 684-А от 3 сентября 2004 г. о начислении оплаты за отопление мест общего пользования за отопительный период 2003-2004 гг. Кассационная инстанция краевого суда, заявление которой направил ответчик, 6 июня 2005 г. оставила в силе решение Фрунзенского суда.
С этого момента новый вердикт считается вступившим в законную силу и подлежит исполнению. Однако вопреки этому жители Владивостока по-прежнему получают квитанции с долгом за прошлогоднее "тепло в подъездах".
Администрация краевого центра рассчитывает, что после получения письма энергоснабжающая организация все-таки проведет перерасчет, и напоминает горожанам: оплачивать квитанции за отопление мест общего пользования сезона 2003-2004 гг. не нужно. Теперь это подтвердила и судебная инстанция.
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