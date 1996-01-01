Рыбный праздник собрал пенсионеров

Несмотря на довольно сильный ветер, отсутствие солнца и штормовое предупреждение в пятницу на Набережной Владивостока все же состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к Дню рыбака.

Пришедшие к 11 утра смогли приобрести рыбу и морепродукты по сниженным ценам, посмотреть театрализованное шоу и отведать свежесваренной ушицы. Ветер сильными рывками разносил по Спортивной гавани звуки морских песен и аромат ухи, приготовлением которой занимались военнослужащие из дивизии морской пехоты на "фирменном" оборудовании - походном котле.

Продукты для ухи предоставил известный своим добродушием и отменным качеством продукции "Рыбный рынок", возле которого и развернулось все действо. "К моему глубокому сожалению, из-за штормового предупреждения в море не вышли суда прибрежного лова, и мы не смогли порадовать горожан парной рыбкой", - сетовала директор "Рыбного рынка" Галина УЛЬЯНОВА. Но и без этих деликатесов можно сказать, что праздник удался.

"Для меня уже стало традицией приходить на Спортивную гавань перед Днем рыбака, ведь я и сам рыбак и здесь встречаюсь со своими старыми друзьями, с кем бороздил моря в давние годы, здесь же я всегда пробую рыбацкую ушицу и покупаю свежей рыбки", - поделился своими впечатлениями рыбак-пенсионер Георгий Петрович.

Действительно, в этот день на набережной можно было встретить много пенсионеров, которые общались друг с другом и как будто не собирались расходиться, несмотря на шквальные порывы ветра и приближающийся дождь. Одним словом - настоящие рыбаки.