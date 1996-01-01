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Храм-часовня
Дальневосточное морское пароходство выступило инициатором строительства во Владивостоке храма-часовни в память о погибших и усопших моряках. Часовню предлагается возвести на Морском кладбище рядом с памятниками крейсеру "Варяг" и экипажам судов ДВМП "Тавричанка", "Тикси" и "Большерецк".
По словам генерального директора ОАО "ДВМП" Евгения АМБРОСОВА, благая идея на практике столкнулась с рядом проблем. "Есть разные взгляды на эту территорию. Еще в дореволюционный период она принадлежала храму, построенному во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Позже он был снесен. На наш взгляд, лучшего места под часовню не найти. ДВМП готово выделять на строительство достаточно большие средства", - сказал Евгений Амбросов. По его словам, начинание ДВМП уже поддержали: компания РИМСКО, архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин, командующий ТОФ Виктор ФЕДОРОВ и, что немаловажно, городские власти.
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