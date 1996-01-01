www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Храм-часовня

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточное морское пароходство выступило инициатором строительства во Владивостоке храма-часовни в память о погибших и усопших моряках. Часовню предлагается возвести на Морском кладбище рядом с памятниками крейсеру "Варяг" и экипажам судов ДВМП "Тавричанка", "Тикси" и "Большерецк".

По словам генерального директора ОАО "ДВМП" Евгения АМБРОСОВА, благая идея на практике столкнулась с рядом проблем. "Есть разные взгляды на эту территорию. Еще в дореволюционный период она принадлежала храму, построенному во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Позже он был снесен. На наш взгляд, лучшего места под часовню не найти. ДВМП готово выделять на строительство достаточно большие средства", - сказал Евгений Амбросов. По его словам, начинание ДВМП уже поддержали: компания РИМСКО, архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин, командующий ТОФ Виктор ФЕДОРОВ и, что немаловажно, городские власти.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru