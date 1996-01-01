Докторов политологии прибавится

Доцент кафедры управления в социально-бытовой сфере Института международного туризма и гостеприимства ДВГУ, кандидат исторических наук Людмила ВАСИЛЬЕВА 29 июня с успехом защитила докторскую диссертацию на тему "СМИ в политических процессах".

Работа выполнена во Владивостокском государственном институте международных отношений ДВГУ, научный консультант - единственный пока на Дальнем Востоке доктор политических наук Михаил ШИНКОВСКИЙ.

Диссертационный совет единогласно рекомендовал высшей аттестационной комиссии присвоить Людмиле Васильевой степень доктора политических наук. Если ВАК согласится с рекомендациями приморских ученых, Людмила Васильева станет вторым на Дальнем Востоке доктором политических наук.