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Льготников насчитали аж 32 млн
На сегодняшний день в базе данных Пенсионного фонда России (ПФР) и его региональных подразделений содержатся сведения на 32 млн человек, которые получают социальные льготы.
Как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил ЗУРАБОВ на Международной конференции по информационным и коммуникационным технологиям в области социального обеспечения, в базе данных ПФР содержатся данные на 16 млн человек, которые получают социальную поддержку из федерального бюджета.
Аналогичные базы данных ведутся в регионах на лиц, которые получают льготы за счет регионального бюджета. "Общее число граждан этой категории в России превышает 32 млн человек", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что Правительство РФ ведет модернизацию системы обязательного медицинского страхования. "Сейчас средняя продолжительность жизни в России ниже, чем 10-15-20 лет назад. Одной из причин этого является снижение уровня доступности медикаментов, то есть снижение финансирования на уровне медицинских учреждений", - сказал министр. По словам М.Зурабова, одной из целей реформы обязательного медицинского страхования является необходимость сделать доступными лекарственные средства для граждан, которые лечатся амбулаторно.
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