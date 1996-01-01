ДВМП подарило Владивостоку часы

Уличные часы 4-метровой высоты переданы в дар Владивостоку в его день рождения Дальневосточным морским пароходством. Часы установлены на пересечении улиц Светланской и Алеутской.

Так называемые маячные часы по замыслу архитектора Александра КОМНАТНОВА увенчаны четырьмя циферблатами в центре якорей (якоря являются символом ДВМП).

Напомним, что в минувшие выходные, когда Владивосток отмечал свое 145-летие, пароходство отметило собственное 125-летие. "Мы сверяем часы и ведем летопись совместно с историей Владивостока", - подчеркнул генеральный директор ДВМП Евгений АМБРОСОВ.