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Находку пугали отключением воды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Дальэнерго" потребовало от руководства находкинского "Водоканала" оплатить задолженность местной водоснабжающей организации в размере 2,5 млн руб. И подтвердило серьезность своих намерений тем, что в очередной раз оставило без воды население Находки. На этот раз находкинское безводье продолжалось полдня и заставило власти города принять срочные меры. На совещании в администрации Находки представителям "Дальэнерго" были даны гарантии на оплату части долга и составлен график их погашения.

Заместитель главы Находки по вопросам ЖКХ Александр АЛЕКСАШКИН обратился к населению города с обращением. Как считает представитель власти, большая часть вины за ситуацию лежит на жителях города, которые летом являются основными потребителями услуг "Водоканала". Сегодня задолженность населения водоснабжающей организации 35,5 млн руб.

В свое время для решения проблемы и оплаты долга "Водоканала" перед "Дальэнерго" администрация Находки была вынуждена передать Дальэнерго две подстанции - Екатериновскую и Голубовскую, общей стоимостью свыше 22 млн руб. В конце 2004 г. городским властям пришлось брать кредит на сумму 5 млн руб., чтобы рассчитаться по долгам за потребленную воду. На этот раз администрация города в счет задолженности муниципального предприятия перечислила "Дальэнерго" 1 млн руб.

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