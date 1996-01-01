Жажда посреди водного изобилия

Жители Владивостока искренне завидуют хабаровчанам, кивая на Амур. Дескать, воды у вас - хоть залейся. Воды, действительно, очень много. Дальневосточная столица не страдает от безводья, потребляя ежесуточно до 400 тыс. м куб. воды, сообщил и. о. зам. руководителя Амурского бассейнового водного управления Валерий ИВАНОВ. Но вот беда - река с каждым годом становится все грязнее.

В таких условиях, особенно в периоды высокой водности, когда мутность воды может возрастать до очень высоких значений (400 мг/л), а также в низкую воду при снижении разбавляющей способности реки, существенно увеличиваются затраты на водоподготовку. Как правило, из водоочистных сооружений города вода выходит высокого качества, но достигается это большим трудом и затратами горводоканала. К тому же головной водозабор города постоянно заносится песком. Приходится очищать ковш от наносов водолазами, что также сказывается на цене водоподготовки.

Мэрия Хабаровска на 2005 год выделила 23 млн руб. для решения проблемы с качественной питьевой водой. Запланировано начать работы по переводу водоснабжения города на подземный источник воды - Тунгусское месторождение. Также в этом году продолжится строительство второй и третьей очередей очистных сооружений водопровода, второй очереди очистных сооружений канализации. Всего на реализацию программы неотложных мероприятий по развитию водопроводно-канализационного хозяйства выделено 47 млн рублей.

А в последних числах мая в Хабаровске состоялся запуск в эксплуатацию современной хлораторной станции и блока фильтров на головных очистных сооружениях водопровода города. По словам специалистов "Водоканала", ввод новых объектов значительно повысил надежность очистки воды на головных очистных системах водопровода. В итоге качество воды, которое контролируется по 58 химическим показателям, будет соответствовать всем санитарным нормам и стандартам. Но пока вода по ржавым трубам дойдет до конечного потребителя, ее качество, увы, заметно понизится. Избежать этого поможет уникальная продукция, которую в последнее время начал выпускать новый завод металлополимерных труб, введенный в эксплуатацию в Хабаровске. Срок службы новых труб европейского качества будет раза в 2-3 больше, чем обычных стальных, а стоимость одного метра трубы в полтора раза меньше аналогичных труб.

Ученые утверждают, что альтернативой забору воды из Амура может и должно служить Тунгусское месторождение подземных вод, расположенное на пойменном левобережье Амура, в 15 км от города. Запасы его достаточны, чтобы напоить город водой высокого качества в объеме около 500 тыс. м куб в сутки. Но прежде в его освоение, по предварительным оценкам, требуется вложить от 2,5 до 3 млрд руб., и не только в строительство водозаборных скважин, водоводов, насосных станций, но и в технологию очистки подземных вод от железа и марганца.

Также рядом с городом есть и другие подземные источники: Ситинское, Гаровское, Ильинское, Сосновское, Корфовское, которые способны составить альтернативу поверхностным водозаборам города. Но они не в состоянии полностью решить проблему городского водоснабжения (из-за малого объема), а могут использоваться только как вспомогательные.