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На соцподдержку хабаровчан будет израсходовано 252 млн рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 252 млн руб. будет израсходовано в нынешнем году на социальную поддержку жителей Хабаровска из городского бюджета и целевой бюджетной программы развития города. 1,7 млн руб. предусмотрено для того, чтобы школьники младших классов из нуждающихся семей могли ездить на загородные участки бесплатно. Об сообщила пресс-служба городской администрации.

В 2005 г. будут финансироваться предоставленные льготы по проезду на пригородном муниципальном автомобильном пассажирском транспорте на дачные участки в весенне-летний период - на эти цели запланировано 11,8 млн руб. Адресную материальную помощь для приобретения детского питания получат 535 семей, в которых воспитываются дети до 2 лет. Более 2,2 млн руб. будет истрачено на организацию летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах. Для подростков из неблагополучных и малоимущих семей намечается приобрести за счет целевой бюджетной программы развития города 280 путевок в оборонно-спортивные лагеря.

Запланированы средства на содержание и организацию работы социальных учреждений: домов ветеранов, центров по работе с населением, детских домов и домов ребенка, детского санатория "Амурский". В мероприятиях по социальной поддержке горожан определено также финансирование материальной и натуральной помощи для людей, попавших в экстремальную ситуацию и прочее. Кроме средств из городского бюджета для оказания социальной поддержки горожан предусмотрены также ассигнования из федерального и краевого бюджетов.

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