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Женское счастье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Специалисты Стокгольмской школы экономики в России (SSE Russia) провели исследование потребительских настроений россиян, которое дало весьма неожиданные результаты, сообщает газета "Новые Известия". Ученые выяснили, что самые перспективные потребители в нашей стране - это женщины до 29 лет, живущие в провинции, имеющие неполное среднее образование и не обремененные семьей, пишет газета.

Опрашивая респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, 11 мегаполисах с миллионным населением, а также в небольших городах и поселках, эксперты определяли, где проживают самые довольные жизнью люди, готовые к постоянным тратам. Как оказалось, россияне верят в хорошие экономические перспективы уже в будущем году и считают, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы тратить деньги. Но осуществления основных надежд они ожидают только лет через пять. Вера в светлое будущее у них гораздо сильнее, чем у европейцев.

По словам ректора SSE Russia Яна ЭКЛОФА, если в Европе наибольшие оптимисты старше 50 лет, то у нас оптимизм излучают в основном те, кто моложе 29 лет. "Из этого заключения мы сделали вывод, что женщина является локомотивом российской экономики", - сказал Эклоф. Определив "локомотив", эксперты изучили "профиль российских женщин как потребителей".

Согласно портрету, нарисованному шведскими экономистами, российские женщины скорее счастливы, нежели несчастны, довольны своими друзьями и жаждут общественной активности. В целом они оценивают свою удовлетворенность жизнью на 7,4 из 10 возможных баллов. Провинциалки в среднем счастливее москвичек на 0,2 балла: в большей степени удовлетворены личной жизнью, здоровьем, своей социальной ролью, досугом, отношениями с друзьями. Зато москвички имеют лучшую работу, карьеру и зарплату.

Самым удивительным для исследователей стало то, что наибольший жизненный комфорт (7,9 балла) испытывают женщины с неполным средним образованием. А закончившие школы и университеты несчастнее их на 0,8 балла. Менее всего довольны жизнью выпускницы ПТУ и техникумов.

На уровень женского счастья влияет и семья, а точнее, ее отсутствие. Самыми счастливыми считают себя одинокие женщины, не имеющие опыта замужества - 7,4 балла. Замужние и разведенные россиянки довольны жизнью меньше - 6,9 и 6,4 балла соответственно. В 5,9 балла степень жизненного комфорта оценили вдовы: они не удовлетворены настоящим и не ждут лучшего в будущем.

Специалисты Стокгольмской школы экономики также изучали потребительские предпочтения россиян, но об этом пообещали рассказать чуть позже. Пока же идеальным потребителем в нашей стране они считают молодую необразованную и незамужнюю провинциалку, заключают "Новые Известия".

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