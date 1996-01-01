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Первые камни Владивостока
Владивосток строился многими поколениями россиян. Но те, кто пришел первым на берега бухты Золотой Рог, навсегда вписали себя в страницы истории. И сегодня, проходя мимо того или иного памятника архитектуры, которых у нас осталось не так уж и много, мы с благодарностью вспоминаем имена первостроителей.
Казармы и бани
Первые дома, построенные во Владивостоке, относились к категории сборно-типовых. Солдаты-пограничники в своих ежегодных передислокациях по Амуру до того преуспели в строительном мастерстве, что любую казарму, баню или офицерский флигель могли изготовить и собрать в считанные дни. И на берег гавани Владивосток доставили в разобранном виде все строения линейной команды, подготовленные еще в Николаевске. Позднее пограничниками были построены жилые дома и магазины первых купцов поста СЕМЕНОВА, КУПЕРА и ДЕ-ФРИЗА и почтовая контора. Руками солдат был возведен и первый храм - церковь "Во имя успения Божьей Матери".
Первыми зданиями Владивостока, построенными по индивидуальному проекту, были экипажная казарма, офицерский флигель и баня для матросов корвета "Гридень", зазимовавшего в бухте из-за неисправности в котлах. Все эти здания спроектировал старший артиллерийский офицер корвета прапорщик Александр КОЛЧАК, а утвердил капитан корвета ЭГЕРШЕЛЬД.
Путешественник ВЕНЮКОВ так отметил наступившие после 1871 г. изменения в порту Владивосток: "До последних годов это было скопище кабаков; теперь начал устраиваться портовый и административный город на широкую ногу, т.е. на большем пространстве. Но по длинным и широким улицам можно ездить только верхом, из-за неровностей почвы. Домов порядочных нет, церковь чрезвычайно плоха".
Кстати, впервые улицами их назвал в 1873 г. (Прудовая, Светланская, Алеутская) общественный староста порта ФЕДОРОВ. До этого они считались просеками.
Владивостокские архитекторы
По-настоящему Владивосток начал строиться после введения в нем Городового положения в 1875 г. и возведения его в степень города в 1880 г. Весь контроль за частным строительством взяла на себя городская управа. В 1879 году она ввела должность городового архитектора и пригласила занять ее Юлия РЕГО. Он и создал первый проект застройки по принципу микрорайона - северного склона сопки Тигровой. Под его руководством не только исправляются городские улицы, но и возводятся частные дома. Он построил в 1878 году первое каменное здание города - жилой дом отставного флота лейтенанта Григория ЗОТОВА. По проекту Рего было перестроено женское училище. Преобразованное в гимназию, оно с трудом вмещало увеличившееся количество воспитанниц. Он же перестроил бывшую казарму шхуны "Алеут" под мужскую прогимназию. В 80-х годах XIX века по его проекту на склоне Машкиного оврага было выстроено здание Морского собрания, выдержанное в традициях русского деревянного зодчества. Своими шатровыми крышами оно напоминало боярский терем. К сожалению, постройки Рего были снесены в процессе реконструкции города, а Морское собрание уничтожено пожаром во время погромов в октябре 1905 года.
В 1890 году Владивосток становится административным центром Приморской области. И это сразу сказалось на его облике. "Город за последние годы сильно обустроился, - отмечала газета "Владивосток", - появились капитальные сооружения не только казенные, но и частные, о каких прежде и мечтать не приходилось". В этом была немалая заслуга приглашенного на должность областного архитектора Александра ГВОЗДЗИЕВСКОГО. Он не только контролировал строительство в областном центре, но и сам являлся автором интересных работ. По его проектам были построены Восточный институт, здание почтово-телеграфной конторы (ныне его занимает городской почтамт) и одно из интереснейших зданий города - католический костел Пресвятой Богородицы. Кстати, это был типичный для нашего города "долгострой". Свой проект архитектор предложил на конкурс в 1904 году. В 1908 году комиссия его не приняла, но строительство началось именно по проекту Александра Андреевича. 15 июля 1909 г. епископ могилевский Ян ЦЕПЛЯК освятил краеугольный камень фундамента будущего костела. С перерывами строительство продолжалось двенадцать лет, но так и осталось незавершенным - не были достроены островерхие башни входного портала.
Иногда приглашенный для строительства какого-нибудь здания по своему проекту архитектор влюблялся во Владивосток и оставался в нем надолго. Так случилось с уроженцем Гамбурга, немецким архитектором ЮНГХЕНФЕЛЬДОМ. Приглашенный Торговым домом "Кунст и Альберс" в 1902 году для наблюдения за перестройкой торгово-жилого комплекса, он не только остался во Владивостоке, но и получил российское подданство. Кроме магазина ему принадлежит авторство нескольких замечательных проектов: лютеранская кирха Святого Павла, жилые дома лесопромышленников СИНКЕВИЧЕЙ на Пушкинской, а также дом предпринимателя Юлия БРИНЕРА на Алеутской.
ПОСТНИКОВ (автор проекта Алексеевской женской гимназии), МЕШКОВ (строитель Министерской гимназии), МООР (по его проектам построены дом губернатора и офицерские дома на Светланской) - именно они создали неповторимый облик старого Владивостока.
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