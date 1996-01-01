У фонтана должен быть хозяин

Ровно два года назад у Владивостока появился повод для гордости - первый в России морской плавучий фонтан, установленный в районе Спортивной гавани: с подсветкой, 20-метровой центральной струей и четырьмя 10-метровыми... Впрочем, тем летом фонтанные комплексы появлялись в городе один за другим.

Набережную украсил целый каскад из 12 фонтанов, преобразившуюся улицу Адмирала Фокина - комплекс из пяти. Помимо муниципальных фонтанов появлялись частные: рядом с кафе и ресторанами, офисами и торговыми центрами. Город хорошел на глазах, а устанавливать фонтаны считалось у представителей бизнеса и городской элиты хорошим тоном.

Сегодня, к сожалению, знаменитый морской фонтан демонтирован, а несколько других пришли в упадок... В чем причина такого явления и не отобьют ли подобные картины у приморских компаний желание украшать прилегающие территории и офисы? За ответами на эти вопросы мы обратились к одному из лидеров теплотехнического рынка Дальнего Востока - компании "Водный мир", поставляющей весь спектр фонтанных сооружений: от бытовых "малюток" до серьезных, профессиональных гигантов с высотой струи в десятки метров. Тем более что именно это предприятие занималось поставкой и установкой полюбившихся владивостокцам фонтанов в Спортивной гавани, на Набережной, "Арбате" и других улицах города.

- Срок службы любого технического сооружения зависит от качества его обслуживания, и фонтан не исключение, - рассказывает директор компании "Водный Мир" Татьяна НИКОЛАЕВА. - Не выполняя элементарные правила по уходу, можно в считанные месяцы загубить самое современное и дорогостоящее оборудование. У фонтана обязательно должен быть радивый хозяин, тогда никаких проблем с его содержанием не возникнет.

Что касается морского плавучего фонтана, то мы действительно занимались его комплектацией и установкой. Этому предшествовала кропотливая и слаженная работа многих специалистов: инженеров-проектировщиков и поставщиков, монтажников и электриков. Перед запуском на берегу была построена специальная электрощитовая...

Но эксплуатировать подобное сооружение непросто. Тем более что два предыдущих года лето было очень теплым, вода прогревалась довольно глубоко, и ракушки плодились очень быстро, забивая собой насосы. Эту проблему всегда решали наши специалисты, привлекая водолазов. Единственный минус - подобные работы стоят недешево. Другой нюанс заключается в том, что на Набережной довольно ветрено, и струи морской воды попадали на растущие на берегу деревья, нанося им непоправимый вред. Поэтому мы неоднократно предлагали городской администрации перевести морской фонтан на пресноводный режим, переместив его на озеро Чан.

Кстати, компания "Владстройзаказчик", по заказу которой мы поставляли эту технику, по-хозяйски относилась к уходу за плавучим комплексом. Оборудование своевременно снималось на зиму, наши специалисты его чистили и обрабатывали специальными составами. В настоящее время оно хранится на складе "Владстройзаказчика". И если решение о переносе фонтана на озеро будет действительно принято, - уверена, он еще порадует владивостокцев и гостей города.

- Какое оборудование использует для своих фонтанов "Водный мир"?

- Конструкции для всех сооружений поставляет нам известнейший немецкий концерн OASE, имеющий 50-летний опыт работы на рынке фонтанной техники. Сотрудничая с ним с 1994 года и являясь его сервис-партнером, мы, во-первых, уверены в качестве, экономичности и безопасности эксплуатации оборудования, а во-вторых, всегда можем рассчитывать на техническую поддержку. Кстати, техника этой марки хороша еще и тем, что позволяет регулировать содержание кислорода в воде и поддерживать питательную среду для рыб и растений.

Но, повторюсь, каким бы высококлассным ни было оборудование, за ним обязательно нужно ухаживать.

- Каким образом осуществляется этот уход?

- Наиболее простое и эффективное решение - заключить договор о сервисном обслуживании с компанией, поставившей и смонтировавшей оборудование. Для дорогих фонтанных систем это обойдется даже дешевле, чем самостоятельный уход. Мы, например, подписав подобный договор, чувствуем повышенную ответственность и выполняем даже ту работу, которая не входит в круг наших обязанностей.

- А самостоятельно обслуживать фонтан сложно?

- В принципе, нет. Особенно если оборудование качественное и надежное. Главное - вовремя чистить фонтанные чаши от мусора и снимать агрегаты на зиму. Чистку и обработку можно производить как самостоятельно, так и обращаясь к поставщику. Кстати, "Водный мир" всегда дает бесплатные консультации покупателям и обучает грамотному уходу.

Кроме того, внимательно следя за тенденциями "фонтанной моды", мы предлагаем не только оборудование, но и всевозможные аксессуары, а также специальные химические средства, помогающие избежать "цветения" воды и прочих проблем.

Результаты работы нашей компании можно видеть у кинотеатра "Океан", салона "Милленниум", кафе "Чинар" на Второй Речке, в парке аттракционов "Фантазия", в скверах на Некрасовской и у Пушкинского театра, а также в десятках других уголков города и края. Радующие глаз и душу островки свежести и прохлады - свидетельство того, что у этих фонтанов заботливые хозяева.