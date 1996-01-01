Автобусы становятся чище

Всего за один день операции "Автобус" во Владивостоке к ответственности были привлечены 85 водителей.

Сотрудники ГИБДД вели контроль за соблюдением водителями пассажирских автобусов правил дорожного движения, наличием всех необходимых документов, техническим состоянием и внешним видом автобусов. Всего только в понедельник было проверено 222 автобуса. Операция завершится 30 июня.