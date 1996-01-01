Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крыши требуют денег
Более 2 млн кв. м кровель в городах и районах Приморья нуждаются в срочной реконструкции. Ремонт протекающих крыш во всех муниципальных образованиях края потребует около 2,5 млрд руб.
Такие цифры прозвучали на первом заседании рабочей группы по разработке краевой целевой программы "Ремонт кровель муниципального жилья", которое состоялось 28 июня. С инициативой разработки законопроекта выступили депутаты Законодательного собрания Приморского края.
Депутаты и представители администрации края обобщили информацию из муниципальных образований и определили основные положения будущей программы.
Средняя стоимость реконструкции одного квадратного метра - 992 руб. Основные затраты приходятся на краевой центр, Находку и Артем. Владивостоку для латания крыш необходимо 716 млн руб., власти Артема запросили 237 млн, на реконструкцию 223 зданий в Находке потребуется 139 млн руб.
Одним из основных условий должно стать софинансирование программы со стороны муниципальных образований. По мнению краевых законодателей, расходы на ремонт крыш краевой и муниципальные бюджеты должны поделить поровну. В случае принятия пятилетней программы ежегодно краевой и муниципальные бюджеты должны будут предусматривать на ее реализацию по 250 млн рублей.
Большинство депутатов предлагают расписать программные мероприятия на пять лет. Для дотационных бюджетов мунобразований собрать такие деньги на крыши за три года практически нереально.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки