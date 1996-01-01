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Крыши требуют денег

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 2 млн кв. м кровель в городах и районах Приморья нуждаются в срочной реконструкции. Ремонт протекающих крыш во всех муниципальных образованиях края потребует около 2,5 млрд руб.

Такие цифры прозвучали на первом заседании рабочей группы по разработке краевой целевой программы "Ремонт кровель муниципального жилья", которое состоялось 28 июня. С инициативой разработки законопроекта выступили депутаты Законодательного собрания Приморского края.

Депутаты и представители администрации края обобщили информацию из муниципальных образований и определили основные положения будущей программы.

Средняя стоимость реконструкции одного квадратного метра - 992 руб. Основные затраты приходятся на краевой центр, Находку и Артем. Владивостоку для латания крыш необходимо 716 млн руб., власти Артема запросили 237 млн, на реконструкцию 223 зданий в Находке потребуется 139 млн руб.

Одним из основных условий должно стать софинансирование программы со стороны муниципальных образований. По мнению краевых законодателей, расходы на ремонт крыш краевой и муниципальные бюджеты должны поделить поровну. В случае принятия пятилетней программы ежегодно краевой и муниципальные бюджеты должны будут предусматривать на ее реализацию по 250 млн рублей.

Большинство депутатов предлагают расписать программные мероприятия на пять лет. Для дотационных бюджетов мунобразований собрать такие деньги на крыши за три года практически нереально.

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